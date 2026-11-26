«Gli umbri pagano più tasse, ma la sanità non migliora. Anzi, peggiora». Lo dichiara Tommaso Campagni, segretario comunale di Forza Italia Città di Castello, che chiama in causa la Giunta regionale guidata da Stefania Proietti.

“Ricordiamo tutti la campagna elettorale. L’attuale Presidente della Regione ‘urlava’ fuori dagli ospedali e stracciava i programmi del centrodestra, promettendo una sanità pubblica efficiente, infrastrutture e personale adeguati, e di azzerare le liste di attesa. Dall’insediamento sono passati tanti mesi. Non solo non è cambiato nulla, ma la situazione è vistosamente peggiorata.

Appena insediata, la Giunta Proietti ha aumentato Irpef e Irap, motivando con il fatto che ciò era necessario per ripianare un bilancio che in realtà era in ordine. Ha chiesto un sacrificio pesante a famiglie, lavoratori, pensionati e imprese. Con l’attuale manovra, al 2029, il conto complessivo è stimato intorno ai 400 milioni di euro. Tale pressione fiscale porta l’Umbria ad essere la regione più tassata d’Italia. Dobbiamo evidenziare che a ciò si aggiungono i 6 milioni di euro versati dal Governo alla regione Umbria per abbattere le liste di attesa.

Davanti a cifre del genere la domanda è inevitabile: quali risultati concreti hanno ottenuto i cittadini in ambito di prestazioni sanitarie? Le liste d’attesa restano un problema. Accedere alle prestazioni è molto difficile. Il rafforzamento degli organici procede a rilento. Sono dati di fatto che sollevano seri interrogativi sulla gestione della sanità regionale.

Non basta aumentare le tasse e annunciare interventi. Servono servizi migliori, personale, programmazione e risposte concrete. La sanità si costruisce con il lavoro, con capacità gestionali ed amministrative e con la collaborazione tra istituzioni. Siamo di fronte invece ad una politica fatta solo di contestazioni, di polemiche, di chiusure di presidi essenziali e di ricerca del consenso.

Gli umbri non hanno bisogno di slogan. Hanno diritto a una sanità che funzioni e di sapere come vengono spesi i loro soldi. Nell’interesse di tutti e del bene prezioso che è la salute, auspichiamo concretezza delle istituzioni, lungimiranza ed una seria programmazione in relazione alle singole realtà territoriali”.