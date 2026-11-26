Il provvedimento eseguito dai Carabinieri dopo gli accertamenti condotti insieme alla Questura di Perugia. L’uomo era coinvolto in diversi procedimenti penali e sottoposto a un divieto di avvicinamento.

Un uomo di 37 anni è stato espulso dal territorio italiano e accompagnato alla frontiera dai Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino, al termine di un procedimento amministrativo che ha portato anche alla revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il provvedimento è stato eseguito dopo la convalida del Giudice di Pace di Perugia ed è il risultato degli accertamenti svolti dai militari in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura.

Dalle verifiche sono emersi diversi precedenti di polizia e procedimenti penali a carico del 37enne, relativi a ipotesi di reato che comprendono lesioni personali, minacce aggravate, rissa, porto di oggetti atti a offendere e violazioni della normativa sugli stupefacenti.

L’uomo risultava inoltre sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta nell’ambito di un procedimento riguardante presunte condotte vessatorie e lesive nei confronti di una donna.

Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno avanzato una proposta di espulsione alle autorità competenti. La valutazione amministrativa della pericolosità sociale ha quindi portato alla revoca del titolo di soggiorno e all’adozione del decreto di espulsione.

Dopo l’udienza di convalida, i militari hanno provveduto ad accompagnare il 37enne alla frontiera per il rimpatrio nel Paese d’origine.

I procedimenti penali citati sono ancora in corso e le accuse non costituiscono condanne definitive. Resta pertanto ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza irrevocabile.