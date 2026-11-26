Il gruppo di Città di Castello protagonista nella pesca sportiva con importanti risultati nazionali. Al Lago Fuscagna spazio anche alla solidarietà, con iniziative per Parent Project e Lorenzo Giustini.

Un titolo italiano, un podio nazionale e la qualificazione ai Campionati del Mondo in Ungheria. Si chiude con un bilancio decisamente positivo la stagione dell’Aquafans Team di Città di Castello, protagonista di un’annata ricca di soddisfazioni nella pesca sportiva.

Tra i risultati più importanti spiccano la conquista del titolo di Campione d’Italia Feeder Senior Classic e il terzo posto a squadre nel Campionato Italiano Feeder Classic. Traguardi che premiano il lavoro degli atleti e della società, ora attesa da un appuntamento ancora più impegnativo: i prossimi Mondiali in Ungheria, dove il team rappresenterà l’Italia nella categoria Feeder Classic.

Ma per l’Aquafans Team non c’è stata soltanto la competizione. Le ultime settimane della stagione hanno visto la società impegnata anche in alcune iniziative benefiche organizzate al Lago Fuscagna, punto di riferimento per l’attività del gruppo.

Tra queste, una gara di pesca a sostegno di Parent Project, associazione impegnata al fianco delle famiglie e nella raccolta di fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

La solidarietà è stata protagonista anche della tradizionale cena sociale, ospitata dal ristorante Il Togo. Una serata per ritrovarsi e festeggiare i risultati ottenuti, durante la quale è stato dato spazio anche al progetto di Lorenzo Giustini, giovane nello spettro autistico che coltiva il sogno di diventare regista.

A tracciare il bilancio della stagione è stato il presidente Luca Zangarelli, che ha ringraziato gli atleti per l’impegno dimostrato, gli sponsor e tutti coloro che sostengono l’attività della società.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’amministrazione comunale di Città di Castello, rappresentata durante la serata dal consigliere Ugo Tanzi.

Archiviata una stagione che ha portato risultati importanti, per l’Aquafans Team è già tempo di guardare avanti. All’orizzonte c’è la sfida mondiale in Ungheria, un’occasione per confrontarsi con i migliori specialisti internazionali e portare ancora una volta il nome di Città di Castello fuori dai confini nazionali.