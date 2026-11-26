Nella sede perugina dell’Agenzia Forestale Regionale voci istituzionali, arte e la testimonianza della partigiana Mirella Alloisio — omaggiata con fiori rossi — hanno trasformato la Giornata contro la violenza sulle donne in un patto quotidiano di libertà e parità

(Perugia) Ci sono momenti in cui le parole non restano sospese nell’aria, ma scendono in profondità, toccano le coscienze e lasciano un segno che pesa e scalda allo stesso tempo. È quanto accaduto questa mattina, mercoledì 25 novembre 2026, nella sede dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (AFoR) di Perugia, dove la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata celebrata attorno al tema «Costruire pace, costruire parità. Il contrasto alla violenza sulle donne come responsabilità collettiva e valore organizzativo», in collaborazione con Articolo 21, ATER, UDI (Unione Donne in Italia) e Fondazione PerugiAssisi.

Dopo la proiezione del breve video “Navanethem ‘Navi’ Pillay, Nobel per la Pace 2026”, l’incontro — introdotto e coordinato dalla Dott.ssa Maria Zampini, Dirigente AFoR e Presidente del CUG — ha visto susseguirsi i saluti istituzionali di Ottavio Anastasi (Amministratore Unico AFoR), della Dott.ssa Simona Meloni (Assessora Regione Umbria) e della Dott.ssa Chiara Fioroni (Consigliera ATER), seguiti dagli interventi di Graziella Di Mambro (giornalista e autrice del volume “La Doppia Ferita”), Flavio Lotti (Fondazione PerugiAssisi), Giuseppe Giulietti (Coordinatore Nazionale Art. 21) e Vanda Scarpelli (Vice Presidente UDI Perugia).

Le poesie che interrogano lo sguardo: da «Ciò che indossavo» ad Alda Merini

Ad aprire l’intensità emotiva della mattinata sono state le letture curate da Andrea Roselletti, che ha scelto di coinvolgere direttamente la sala affidando a ciascuno dei presenti alcuni versi di “Ciò che indossavo” di Maria Simmerling. Un momento corale e spiazzante per raccontare come alle donne venga sistematicamente chiesta ragione del proprio abbigliamento, trasformando quel dettaglio in un ricordo incancellabile per chi ha subìto violenza sessuale, mentre non ci si interroga mai su come fosse vestito l’uomo.

Roselletti ha poi dato voce ad altre tre poesie — “Se domani non torno” di Cristina Torres Cáceres, “Canto delle donne” di Alda Merini e “Finding freedom” di Wadia Samadi — attraversando le diverse facce della violenza: quella legata all’incapacità maschile di accettare la fine di una relazione, la violenza istituzionalizzata raccontata da Alda Merini nei manicomi e la violenza domestica che spinge a cercare una via di fuga.

L’assessora Meloni: «Un seme da gettare ogni giorno, oltre la retorica»

Nel suo intervento, l’assessora regionale Simona Meloni ha sottolineato l’importanza di portare questi temi anche in ambiti come l’agricoltura e la forestazione, dove si tocca con mano quanto la parità di genere sia ancora indietro, richiamando al contempo la prospettiva del One Health contro ogni forma di violenza.

Pur ricordando il richiamo alla pace e alla guerra, Meloni ha voluto mettere in guardia dal rischio di ridurre il 25 novembre a una ricorrenza retorica, indicando la strada di un impegno costante per gli amministratori: il contrasto alla violenza deve essere «un seme che proviamo a gettare ogni giorno», senza dimenticare che la violenza si annida ovunque e che i numeri restano duri e allarmanti, con 61 femminicidi nel 2026 e circa 1.300 accessi alle forze dell’ordine e ai primi presìdi in Umbria.

Mirella Alloisio e quei fiori rossi: «Il nostro impegno non è stato vano»

Il vertice emotivo della mattinata è arrivato con la testimonianza della partigiana Mirella Alloisio, che ha ricevuto un mazzo di fiori rossi dalle mani dell’Amministratore Unico di AFoR Ottavio Anastasi, in un gesto di gratitudine e vicinanza che ha scaldato l’intera sala.

Con voce limpida e partecipe, Alloisio ha condiviso il senso di sollievo e speranza che nasce dall’incontro con chi difende libertà e giustizia, ricordando che la lotta contro violenza e oppressione condotta nella Resistenza da tante giovani donne e uomini resta un patrimonio difficile da distruggere. Guardando ai presenti — giovani, donne e uomini — ha espresso la propria gratitudine per una partecipazione viva e senza ostacoli, con la certezza che «il nostro impegno non è stato vano» e l’augurio di ritrovarsi ancora insieme nel cammino di libertà, giustizia e pace.