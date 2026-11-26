Arveno Joan è stato eletto di nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti della Lega Pallavolo Serie A. La nomina è arrivata ieri a Bologna, durante l’assemblea ordinaria della Lega, che aveva all’ordine del giorno anche il rinnovo dell’organismo di controllo del consorzio.

È un’altra conferma per l’ex presidente del Città di Castello Pallavolo, tifernate d’adozione. Joan è ancora molto legato alla società biancorossa: lo si vede in tribuna e agli eventi del club.

L’ex presidente si è detto onorato di essere stato scelto ancora per un incarico così importante. Per lui la rielezione conferma il lavoro fatto negli anni in cui ha avuto mandati in Lega Pallavolo Serie A.

Il Città di Castello Pallavolo ha salutato la notizia con un augurio al suo ex presidente: buon lavoro.