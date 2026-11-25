Giovedì 3 dicembre alle 18 torna l’iniziativa di Laboratori Permanenti. Un incontro aperto a tutti per condividere testi, riflessioni e testimonianze sul rispetto e sulla libertà.

La violenza sulle donne non è un argomento da ricordare soltanto il 25 novembre. È un tema sul quale continuare a confrontarsi, ascoltare e riflettere, anche quando le iniziative legate alla ricorrenza sono terminate.

È con questo spirito che giovedì 3 dicembre, alle ore 18, i Musei Civici Madonna del Parto di Monterchi ospiteranno «Parole che restano, parole che uniscono», un pomeriggio di letture dedicato al contrasto della violenza sulle donne e della violenza di genere.

L’appuntamento è organizzato da Laboratori Permanenti, in collaborazione con i Musei Civici e l’amministrazione comunale di Monterchi, e rinnova un’iniziativa che negli anni ha coinvolto cittadini e appassionati di lettura.

Non ci saranno soltanto interventi da ascoltare. Chiunque lo desideri potrà partecipare leggendo un testo, una pagina o un brano che affronti il tema della violenza, del rispetto e della libertà delle donne.

La scelta del Museo della Madonna del Parto non è casuale. Un luogo strettamente legato alla rappresentazione della maternità e della vita, che per un pomeriggio diventerà anche uno spazio nel quale condividere pensieri, esperienze e parole capaci di far riflettere.

L’obiettivo è dare continuità al messaggio della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordando che riconoscere i segnali di una relazione violenta e contrastare ogni forma di abuso è una responsabilità che riguarda l’intera comunità.

Un incontro semplice, nel quale non sarà necessario essere lettori esperti o avere particolari competenze. Basterà la volontà di partecipare, ascoltare gli altri e contribuire con la propria voce.

L’appuntamento è per giovedì 3 dicembre alle ore 18 ai Musei Civici Madonna del Parto di Monterchi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Laboratori Permanenti al numero 379 1253567, anche tramite WhatsApp, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure scrivere a info@laboratoripermanenti.com.