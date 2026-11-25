Appuntamento il 28 novembre alle 15 alla Scuola Bufalini. Previsto anche il rinnovo delle cariche della sezione. Intervento conclusivo della presidente provinciale Mari Franceschini.
Pace, difesa della Costituzione e antifascismo. Saranno questi i temi al centro del congresso della sezione ANPI di Città di Castello, in programma sabato 28 novembre, alle ore 15, nei locali della Scuola Bufalini, in via San Bartolomeo.
L’appuntamento rappresenterà un’occasione di confronto per gli iscritti all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, chiamati a discutere delle questioni che caratterizzano l’attività dell’associazione e del loro significato nell’attuale contesto nazionale e internazionale.
Il congresso tifernate aprirà anche il percorso che porterà, nei prossimi mesi, allo svolgimento delle assemblee congressuali a livello provinciale e successivamente nazionale.
Durante i lavori si procederà inoltre al rinnovo delle cariche sociali della sezione, con la definizione degli organismi che ne guideranno l’attività.
A concludere la giornata sarà l’intervento della presidente provinciale dell’ANPI, Mari Franceschini.
Un appuntamento che unirà quindi il momento organizzativo interno dell’associazione alla riflessione sui valori della Resistenza e della Costituzione, temi sui quali l’ANPI continua a promuovere iniziative e occasioni di confronto.