In occasione del 25 novembre, il Primo e il Secondo Circolo aderiscono alla giornata di sensibilizzazione. Il Comune ricorda anche il servizio dello Sportello Antiviolenza, attivo due giorni alla settimana.
Un’illuminazione rossa per ricordare le donne vittime di violenza e richiamare l’attenzione su un problema che riguarda tutta la comunità. Questa sera, mercoledì 25 novembre, le scuole del Primo e del Secondo Circolo di Umbertide si illumineranno di rosso, aderendo simbolicamente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, che ha scelto di coinvolgere gli edifici scolastici per ribadire l’importanza dell’educazione al rispetto, a partire proprio dalle nuove generazioni.
Un gesto simbolico che si affianca alle attività di sensibilizzazione organizzate in questi giorni dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Umbertide, con incontri e momenti di confronto rivolti ai cittadini e al mondo della scuola.
Ma accanto alle iniziative pubbliche c’è anche un servizio concreto per chi vive situazioni di difficoltà o subisce violenza.
A Umbertide è attivo lo Sportello Antiviolenza, che offre ascolto, consulenza e, quando necessario, un percorso di sostegno attraverso la collaborazione con il Centro Antiviolenza di zona.
Lo sportello riceve ogni lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, esclusivamente su appuntamento. Per tutelare la privacy e la sicurezza delle donne, il luogo dell’incontro viene comunicato al momento della prenotazione.
Per informazioni o per fissare un appuntamento è possibile chiamare il 353 4164699.
Un servizio che il Comune invita a conoscere e utilizzare, ricordando che chiedere aiuto può essere il primo passo per uscire da una situazione di violenza.
L’illuminazione delle scuole vuole dunque accompagnare un messaggio preciso: il 25 novembre è una giornata importante per riflettere, ma l’attenzione e il sostegno alle donne devono continuare durante tutto l’anno.