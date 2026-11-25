Oggi alle 17 in Comune il quinto incontro del tavolo di monitoraggio. Una settimana di iniziative coinvolge scuole, associazioni e sanità, con particolare attenzione alla prevenzione e al sostegno delle vittime.

Non soltanto iniziative e momenti di sensibilizzazione, ma anche un confronto sui risultati raggiunti e su quello che resta da fare. A Città di Castello la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sarà segnata da un appuntamento importante: oggi, mercoledì 25 novembre, alle 17, nella sede comunale di piazza Gabriotti, si riunirà il tavolo di monitoraggio promosso dall’amministrazione comunale.

Per il quinto anno consecutivo si ritroveranno attorno allo stesso tavolo istituzioni, forze dell’ordine, rappresentanti della scuola, della sanità, del mondo del lavoro e delle associazioni. Saranno esaminati anche i dati aggiornati del Centro Antiviolenza Medusa, per valutare l’andamento del fenomeno nell’Altotevere e individuare le prossime azioni di prevenzione e sostegno.

«La rete che abbiamo costituito a partire dal 2021 ha aumentato la consapevolezza del fenomeno nei cittadini della vallata», sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Letizia Guerri, che presenta l’iniziativa insieme alle colleghe Benedetta Calagreti, assessore ai Servizi Sociali, e Michela Botteghi, assessore alla Cultura.

L’obiettivo, spiega Guerri, è continuare a offrire strumenti concreti per aiutare le donne che subiscono violenza, senza limitare l’attenzione alla sola ricorrenza del 25 novembre.

Anche i dipendenti comunali parteciperanno alla giornata attraverso una piccola installazione all’ingresso del municipio, con una sedia e un drappo rosso. Alla Biblioteca Carducci sarà invece allestita una selezione di libri dedicati al tema della violenza sulle donne.

Giovedì 26 novembre, alle 15.30, il Chiostro di San Domenico ospiterà il convegno «Maternità Senza Confini», promosso dall’Università degli Studi Link e dedicato alla salute delle donne e dei neonati e alle disuguaglianze nell’accesso alle cure.

Venerdì 27 novembre, alle 17.30, al Museo del Tabacco di San Giustino, si parlerà invece di sicurezza e diritti delle donne nell’incontro «Sicurezza è libertà: riconoscere il rischio, conoscere i propri diritti, costruire protezione».

L’appuntamento, organizzato da Inner Wheel, Soroptimist e FIDAPA, vedrà gli interventi della psicologa Cecilia Romano, di Michele e Luca Ceccattini e di Lorenza Scateni, con la moderazione dell’assessora Loretta Zazzi. Previste anche esibizioni musicali e di danza.

Una settimana di appuntamenti che mette insieme sensibilizzazione, educazione e lavoro delle istituzioni. Ma sarà soprattutto il tavolo di monitoraggio, con l’esame dei dati del Centro Medusa, a offrire un quadro aggiornato della situazione nell’Alta Valle del Tevere e delle risposte che il territorio sta cercando di dare.