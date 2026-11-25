Primo set perso, di nuovo. Era già successo con Savigliano ed è successo anche sabato con Cagliari. Poi l’ErmGroup Altotevere ha cambiato marcia e ha chiuso 3-1 (22-25, 25-15, 25-20, 25-20). È la quarta vittoria di fila, e San Giustino è seconda a 14 punti con Acqui Terme, a quattro dalla capolista Mantova.

Matteo Alpini quella partita l’ha giocata da protagonista: 15 punti. A Time Out lo schiacciatore pratese ha raccontato un gruppo cambiato per metà che si sta ancora conoscendo, con una panchina che fa la differenza. Ha parlato anche dello staff di Mirko Monaldi e del perché, dopo una stagione da MVP e parecchie offerte, ha deciso di restare. Prima però una battuta sul calcio: è juventino. Domenica la squadra va a San Donà di Piave, il 6 dicembre arriva Trebaseleghe.

Matteo, quattro vittorie di fila. Ve l’aspettavate?

«La società ha costruito una squadra buonissima, per puntare a obiettivi importanti. Lo sappiamo tutti. Però ripetere l’anno scorso è difficile: siamo usciti a gara tre di semifinale, eravamo a un passo dal giocarci la promozione e nessuno ci dava per favoriti. Le prestazioni secondo me sono positive, in crescendo. Ma dobbiamo ancora rodare qualcosa. Dei sette titolari ne sono cambiati quattro, siamo rimasti in tre. Ci conosciamo da poco. Quello che è venuto fuori è la forza del gruppo: se uno rende meno, c’è sempre qualcuno pronto a entrare e dire la sua.»

Però si parte sempre piano. Contro Cagliari serviva lo schiaffo per svegliarvi?

«È una domanda complicata, i motivi possono essere tanti. Con Savigliano, l’ultima in casa prima di Cagliari, è andata uguale. Può essere un fatto mentale: davanti al tuo pubblico sai di dover fare bene e magari parti contratto. Poi c’è l’altra faccia: chi viene qua sa che siamo una squadra costruita bene e arriva senza niente da perdere. Ci sta di dover prendere le misure. Cagliari aveva solo due punti meno di noi, nel primo set ha alzato subito i giri del motore e noi volevamo vincere per restare attaccati a Mantova.»

Bellucci è un regista preciso, rigoroso. Non gli chiederesti qualche pazzia in più?

«È un giocatore di personalità, ci ha portato esperienza. Qualche punto in più ce l’ha nelle corde. Batte bene ed è molto bravo a giocare di seconda intenzione. Ma alla fine basta che qualcuno faccia il punto.»

Terzo set: entra Luatti e fa due ace di fila. Quanto conta avere una panchina così?

«Tantissimo, è l’arma che ci ha fatto prendere punti nei momenti più difficili. A Sarroch io, Baldini e lo stesso Luatti siamo partiti dalla panchina e abbiamo dato una mano. A Cantù abbiamo perso, ma ci siamo dovuti adattare e abbiamo fatto una partita di sacrificio. Luatti è un grande battitore e con Cagliari ci ha aiutato a spezzare il ritmo. Nessuno sta bene fisicamente tutto l’anno, quindi i ricambi servono. Essere una squadra un po’ camaleontica, che può giocare carte diverse, secondo me è un’arma importante.»

E chi entra non ha paura dei momenti caldi.

«Perché c’è equilibrio. Ci sentiamo tutti dentro il progetto. Chi entra dalla panchina è concentrato, vuole dare una mano alla causa. Finora la risposta è sempre stata positiva.»

Il libero Broccatelli, 21 anni, MVP della partita. Che effetto fa giocarci accanto?

«Ha fatto una partita meravigliosa, ha tenuto tutto, in ogni parte del campo. È una delle novità di quest’anno e sinceramente non me l’aspettavo. Giocandoci insieme ti accorgi che ha grande talento e personalità. E nello spogliatoio questo conta molto.»

Mantova è a 18 e sembra già al massimo. Voi avete ancora strada da fare. Potete arrivarci?

«Secondo me sì. In queste prime giornate alcuni di noi non sono stati al 100%, eppure con interpreti diversi abbiamo compensato. Non siamo al 100%, assolutamente, quindi cercheremo di migliorare. Le pressioni? Chi fa questo lavoro gioca per vincere, un po’ se le mette da solo. L’obiettivo vero è giocare partita per partita e tirare fuori il massimo ogni volta. I risultati poi arrivano.»

L’anno scorso, al primo anno di A3, sei stato votato MVP. Ci pensi ancora?

«No, sinceramente no. È stato molto emozionante. Ma ci sono stagioni che vanno bene e stagioni che vanno male. Devi pensare a quello che fai in settimana, partita dopo partita, senza pressioni. Si gioca per la squadra.»

Monaldi da secondo di Bartolini a primo allenatore, Marra al suo fianco. Per voi che c’eravate è stato un salto nel buio?

«Per chi è rimasto Monaldi da primo era un’incognita. Eravamo abituati a vederlo come il vice di Bartolini. Invece si è inserito subito benissimo e sto apprezzando molto il lavoro che facciamo con lui. Lui e Marra sono stati bravi a compattare il gruppo. Se chiunque entra è pronto a dare il suo contributo, non è un caso. Vuol dire che dall’altra parte c’è chi ti fa sentire parte del progetto. Non partire titolare potrebbe sembrare una bocciatura, ma qui non è così.»

In estate le offerte non ti sono mancate. Perché sei rimasto a San Giustino?

«Ne ho avute tante. Ma qui l’anno scorso mi sono trovato molto bene, e prima ancora del campo conta quello che hai intorno. È una società dove si sta bene, attenta alle esigenze del giocatore, e non è scontato. Poi volevo portare a termine, o almeno migliorare, quello che avevamo iniziato. La società ha trovato le parole giuste per convincermi a sposare questo progetto.»