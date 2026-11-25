Giovedì 26 novembre, dalle 15.30, un incontro promosso dall’Università degli Studi Link. In programma anche una mostra fotografica dedicata alle attività di AMKA nella Repubblica Democratica del Congo.

Nascere in una parte del mondo anziché in un’altra può fare ancora una grande differenza. Per una donna significa, in alcuni casi, non avere accesso alle cure necessarie durante la gravidanza o al momento del parto. Per un neonato, non poter contare sull’assistenza sanitaria di cui avrebbe bisogno.

Da questa realtà prende spunto «Maternità Senza Confini – Nascere, curare, proteggere: la maternità come diritto universale», il convegno promosso dall’Università degli Studi Link, in programma giovedì 26 novembre alle 15.30 al Chiostro di San Domenico di Città di Castello.

L’iniziativa metterà a confronto docenti universitari, medici, professionisti dell’assistenza sanitaria e operatori della cooperazione internazionale, con l’obiettivo di approfondire le disuguaglianze nell’accesso alle cure e il diritto alla salute delle donne e dei bambini.

Si parlerà di maternità, assistenza infermieristica e neonatale, formazione e volontariato, ma anche degli aspetti sociali ed educativi che accompagnano la nascita e la crescita di un bambino.

Ad aprire il convegno sarà l’attrice Veronica Barelli, che leggerà una testimonianza legata al mondo del volontariato.

Accanto agli interventi sarà possibile visitare una mostra fotografica allestita negli spazi del chiostro, con circa trenta immagini realizzate nei territori in cui opera AMKA ODV, organizzazione impegnata da oltre venticinque anni nella cooperazione internazionale.

Gli scatti offriranno uno sguardo sulla realtà della Repubblica Democratica del Congo, dove l’accesso all’assistenza sanitaria rappresenta una delle questioni affrontate dalle attività di cooperazione.

Un modo per affiancare alle riflessioni di medici e studiosi anche immagini e testimonianze di chi si confronta ogni giorno con le difficoltà delle comunità più vulnerabili.

Il convegno è aperto al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.