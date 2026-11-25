Sabato 28 novembre alle 17.30 un nuovo appuntamento musicale promosso da Ragazzi di Bottega. Ingresso libero.
Un pomeriggio dedicato al jazz, tra grandi classici, improvvisazione e sonorità contemporanee. Sabato 28 novembre, alle 17.30, la Taberna Artis di Sansepolcro ospiterà il Maurizio Marrani Trio, protagonista di un nuovo appuntamento con la musica dal vivo.
L’iniziativa rientra nel programma culturale di Ragazzi di Bottega, con la direzione artistica di Valter Ligi e il patrocinio del Comune di Sansepolcro.
Sul palco saliranno Maurizio Marrani al pianoforte, Graziano Brufani al contrabbasso e Nicola Polidori alla batteria. Tre musicisti che proporranno un repertorio capace di spaziare dai brani più conosciuti della tradizione jazzistica alle composizioni originali, senza rinunciare a incursioni nel pop e nella fusion.
Al centro del concerto ci sarà soprattutto il dialogo tra gli strumenti. Quell’intesa che nel jazz permette ai musicisti di costruire ogni volta qualcosa di diverso, lasciando spazio all’improvvisazione e alla libertà di interpretazione.
Una particolarità dell’esibizione sarà anche l’utilizzo dell’armonica cromatica, che Marrani affiancherà al pianoforte in alcuni momenti del concerto, arricchendo le sonorità del trio.
La Taberna Artis si conferma così uno spazio di incontro per gli appassionati di musica e per chi desidera avvicinarsi al jazz, attraverso concerti che privilegiano il rapporto diretto tra artisti e pubblico.
L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle 17.30. L’ingresso è libero.