Sette episodi in poco meno di due mesi, tre dei quali con i ladri riusciti a entrare nei locali. C’è preoccupazione tra i commercianti del centro storico di Sansepolcro, tanto che l’Associazione Commercianti, insieme a Confcommercio e Confesercenti, ha deciso di intervenire pubblicamente sulla questione.

A essere prese di mira sono soprattutto le attività di ristorazione e i bar. A farne le spese sono i titolari che, al momento di riaprire i propri locali, si ritrovano a fare i conti con porte forzate e vetri rotti.

L’obiettivo dei ladri, stando a quanto riferito dalle associazioni, è il denaro lasciato nei registratori di cassa. Poche decine di euro in molti casi, a fronte di danni che per i commercianti possono essere ben più consistenti.

Quello che preoccupa maggiormente è il ripetersi degli episodi in un arco di tempo così ristretto, una situazione alla quale il centro storico di Sansepolcro non è abituato.

Le associazioni, nel ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo, ricordano l’importanza di denunciare ogni episodio sospetto. Al vaglio degli inquirenti ci sono già le immagini di alcune telecamere pubbliche e private.

La volontà dei commercianti è ora quella di incontrare quanto prima le istituzioni per fare il punto della situazione e chiedere un rafforzamento dei controlli, mettendosi a disposizione per individuare soluzioni condivise.