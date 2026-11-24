Il coordinamento “Liberal-Europeista” guarda già alle amministrative 2027. Primi temi: partecipate e trasporto pubblico

Tre partiti, un solo patto. Venerdì 21 novembre Azione, ORA! e Partito Liberal-Democratico hanno messo nero su bianco quello che ad Arezzo era partito come un’alleanza elettorale. Con la firma nasce il Coordinamento Provinciale “Liberal-Europeista”.

Tutto parte dalle ultime comunali del capoluogo. Lì le tre forze avevano sostenuto insieme il Polo delle liste civiche. Ora il rapporto diventa stabile e si allarga a tutta la provincia. L’idea è dare all’area centrista ed europeista un punto di riferimento unico, senza che nessuno rinunci alla propria identità. Le porte restano aperte anche a chi viene dal civismo.

«Diamo continuità al percorso avviato ad Arezzo, costruendo uno spazio aperto al dialogo con partiti e civismo per unire le energie liberali, riformiste ed europeiste della provincia», ha detto Alberto Cruciani di Azione.

Le regole sono chiare fin da subito: niente fughe in avanti, si decide tutti insieme. «Abbiamo definito un metodo basato su collegialità, lealtà politica e decisioni all’unanimità», ha spiegato Marco Teci di ORA! Il Coraggio dell’ovvio. Il coordinamento vuole muoversi in modo compatto nei comuni e coinvolgere gli amministratori locali disposti a portare le proposte nei consigli comunali.

L’orizzonte è il 2027, con la tornata delle amministrative. Il lavoro però parte adesso, da due temi molto concreti: come vengono gestite le società partecipate e come funzionano gli autobus e il trasporto locale.

«Partiamo subito con proposte pragmatiche su gestione efficiente delle società partecipate e qualità del trasporto pubblico locale, tenendo saldi i valori europei e il pieno sostegno all’Ucraina», ha dichiarato Stefano Magi del Partito Liberal-Democratico.