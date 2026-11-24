Giovedì alle 17, nell’ex opificio del tabacco di San Giustino, si parlerà di storia, di attualità e di come raccontarle. L’appuntamento è al Museo Storico Scientifico del Tabacco, l’ingresso è libero e possono partecipare tutti.

L’incontro si intitola “Storia, attualità e storytelling. Autori e autrici raccontano presente, passato e futuro”. Gli scrittori discuteranno di come il racconto possa collegare quello che è già successo con quello che accade oggi.

San Giustino è una delle quattro tappe pubbliche di Scampia Storytelling – Festival delle Periferie, giunto alla tredicesima edizione. Le altre si tengono a Giulianova, Napoli e Como. Il festival coinvolge quattro regioni: Abruzzo, Campania, Lombardia e Umbria.

Lo ha ideato Icwa, l’associazione che riunisce più di 130 autori e autrici di libri per ragazzi. La formula è la stessa dal 2014: l’ultimo giovedì e venerdì di novembre gli scrittori vanno nelle scuole. Scelgono quelle dei quartieri di periferia e dei territori dove mancano biblioteche, teatri e altri presidi culturali, o dove pesano povertà educativa e isolamento. In classe incontrano bambini e ragazzi di ogni età, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, insieme ai loro insegnanti.

La sede scelta in Altotevere non passa inosservata. L’ex opificio è una struttura imponente ed è uno degli esempi più importanti di archeologia industriale della zona, un luogo che di storia da raccontare ne ha parecchia. Giovedì pomeriggio servirà anche a questo.