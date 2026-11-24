Servizio straordinario dell’Arma nel fine settimana: sequestrati preziosi per circa 20mila euro e 6.100 euro in contanti. Dieci persone denunciate secondo il bilancio comunicato, controllati 83 soggetti e 49 veicoli. Ispezioni in sei attività commerciali con irregolarità sul lavoro.

CITTÀ DI CASTELLO – Controlli straordinari dei Carabinieri sul territorio dell’Alta Valle del Tevere, con particolare attenzione alle zone di Trestina e Umbertide. L’operazione, svolta nello scorso fine settimana dai militari della Compagnia di Città di Castello, ha portato a denunce per diverse ipotesi di reato, al sequestro di gioielli e denaro contante e all’accertamento di irregolarità in alcune attività commerciali.

Al servizio hanno partecipato i militari delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia e al Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze. Complessivamente sono stati controllati 49 veicoli e 83 persone.

Gioielli e denaro nascosti nei doppi fondi dei bagagli

Tra gli episodi più significativi, quello emerso durante un posto di controllo, quando i Carabinieri hanno fermato un’autovettura a noleggio sulla quale viaggiavano due uomini, rispettivamente di 26 e 37 anni.

Durante le verifiche sui bagagli, i militari hanno scoperto due doppi fondi contenenti numerosi gioielli e oggetti preziosi, per un valore stimato di circa 20mila euro, oltre a 6.100 euro in contanti.

I due occupanti non avrebbero fornito elementi ritenuti idonei a giustificare la provenienza dei beni. Per entrambi è quindi scattata la denuncia, in concorso, per l’ipotesi di ricettazione. I preziosi e il denaro sono stati sequestrati per consentire ulteriori accertamenti sulla loro origine.

Bicicletta rubata, droga e documenti contraffatti

Nel corso degli altri interventi, un uomo residente a Città di Castello è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di una bicicletta risultata rubata e oggetto di una precedente denuncia.

Un giovane residente a Montone è stato invece denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere: durante il controllo gli è stato trovato un cacciavite con la punta metallica appositamente acuminata.

A San Giustino, un uomo sarebbe stato osservato mentre cedeva una dose di cocaina a un’altra persona. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre persone sono state inoltre denunciate per l’ipotesi di falsità materiale commessa dal privato in certificati e autorizzazioni amministrative, dopo aver esibito documenti d’identità risultati contraffatti e privi di microchip.

Alcol, guida senza patente e segnalazioni per droga

L’attività di controllo ha riguardato anche la sicurezza stradale. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre altri tre conducenti, di età compresa tra 26 e 33 anni, sono stati sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente e sanzionati secondo la normativa vigente.

Tre persone, di età compresa tra 22 e 36 anni, sono state invece segnalate alla Prefettura di Perugia per la presunta detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

A Umbertide, infine, un uomo di 37 anni, che avrebbe manifestato comportamenti riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, avrebbe disturbato gli avventori di un esercizio pubblico. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione relativa all’ubriachezza manifesta.

Ispezioni in sei attività commerciali: ammende per 25mila euro

Parallelamente ai controlli sul territorio, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia hanno effettuato verifiche in sei esercizi commerciali tra Città di Castello e Umbertide, controllando anche la posizione di quattro lavoratori.

Gli accertamenti hanno fatto emergere diverse irregolarità, per le quali sono state elevate ammende per un importo complessivo di circa 25mila euro.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo predisposti dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica, contrastare i fenomeni di illegalità e verificare il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro.

Ulteriori servizi straordinari di controllo sono già previsti nelle prossime settimane.

Si ricorda che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, le persone denunciate sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.