I Carabinieri hanno sequestrato anche l’autovettura utilizzata per il trasporto. Il materiale potrebbe provenire da un tratto non attivo della Ferrovia Centrale Umbra, nel territorio di Marsciano. Indagini coordinate dalla Procura di Spoleto.

TODI – Oltre sette quintali di cavi in rame trasportati a bordo di un’autovettura con targa estera. È quanto hanno recuperato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Todi nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio.

L’operazione è scattata quando una pattuglia ha notato un veicolo in uscita dal territorio comunale di Marsciano, il cui assetto lasciava presumere la presenza di un carico particolarmente pesante nella parte posteriore.

I militari hanno seguito il mezzo, riuscendo successivamente a intercettarlo lungo la Strada Statale 3-bis, E45, in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Collevalenza.

Alla richiesta di fermarsi, tuttavia, il conducente non ha arrestato la marcia. Poco dopo l’autovettura è stata abbandonata sulla carreggiata e i tre occupanti si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Nel veicolo 736 chilogrammi di cavi in rame

La successiva perquisizione dell’autovettura ha permesso ai Carabinieri di scoprire un ingente quantitativo di materiale: ben 736 chilogrammi di cavi in rame.

I primi accertamenti investigativi, effettuati anche attraverso un sopralluogo congiunto con il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), hanno portato a formulare l’ipotesi che il materiale possa provenire da un tratto attualmente non attivo della Ferrovia Centrale Umbra, situato nel territorio comunale di Marsciano.

Si tratta di una pista investigativa ancora al vaglio degli inquirenti, che dovranno verificare l’effettiva provenienza del rame e ricostruire le circostanze del presunto furto.

Indagini per identificare i tre occupanti

Sia l’autovettura sia i 736 chilogrammi di cavi sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, con l’obiettivo di identificare le tre persone che si trovavano a bordo del veicolo e accertare eventuali responsabilità.

L’intervento rientra nell’attività di controllo e prevenzione svolta dall’Arma dei Carabinieri per contrastare i reati contro il patrimonio e tutelare le infrastrutture del territorio.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che le persone eventualmente iscritte nel registro degli indagati devono considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.