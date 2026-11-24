Investimento di 290mila euro per la riqualificazione dello spazio pubblico: nuova pavimentazione, area giochi, verde, illuminazione a LED e fontana rinnovata. Nel pomeriggio si accenderanno anche l’albero di Natale e le luminarie.

UMBERTIDE – Una piazza rinnovata, più sicura e accogliente, pensata per diventare un luogo di incontro, socialità e divertimento per tutta la comunità. Sabato 28 novembre, alle ore 11, sarà inaugurata la nuova Piazza Michelangelo, restituita ai cittadini dopo un importante intervento di riqualificazione urbana che ha comportato un investimento complessivo di 290mila euro.

I lavori hanno trasformato lo spazio pubblico con una serie di interventi mirati a migliorarne la funzionalità, la sicurezza e la fruibilità, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie.

Il progetto ha previsto la sistemazione della pavimentazione, la rimozione delle grate in ferro e delle aperture presenti nel terreno, considerate particolarmente problematiche per i più piccoli, e la realizzazione di una nuova area verde attrezzata con giochi.

Rinnovato anche l’impianto di illuminazione, con l’installazione di luci a LED per garantire maggiore efficienza energetica e sicurezza nelle ore serali.

Un intervento specifico ha riguardato la vecchia fontana, completamente riqualificata con una nuova pavimentazione, zampilli d’acqua e un sistema di illuminazione rinnovato. Lo spazio potrà essere utilizzato anche per manifestazioni, eventi e attività ludiche, grazie alla possibilità di attivare i getti d’acqua in occasione delle iniziative organizzate nella piazza.

Una festa per i bambini e le famiglie

Per celebrare la restituzione di Piazza Michelangelo alla comunità, il Gruppo Volontari Umbertide, in collaborazione con Baby Circus, ha organizzato una mattinata di festa dedicata soprattutto ai più piccoli.

Dalle 10.30 alle 12.30 sono previsti laboratori natalizi, trucca bimbi e palloncini colorati, per coinvolgere i bambini e offrire alle famiglie un’occasione di divertimento e condivisione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai commercianti della piazza, che hanno contribuito a promuovere l’iniziativa e a rendere l’inaugurazione un momento di partecipazione per l’intera comunità.

Si accende anche il Natale

La giornata di sabato sarà caratterizzata anche da un altro appuntamento atteso: l’accensione dell’albero di Natale di Piazza Michelangelo, ideato e realizzato in collaborazione con i commercianti e gli uffici della piazza.

L’albero, decorato con fili luminosi a LED, sarà acceso insieme alle altre luminarie natalizie che contribuiranno a creare l’atmosfera delle festività in città.

La riqualificazione di Piazza Michelangelo si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e renderli sempre più vivibili, accessibili e a misura di comunità.

Un ringraziamento è stato rivolto agli uffici tecnici comunali, alle imprese, agli artigiani e a tutte le maestranze che, con professionalità e impegno, hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento.

Per Umbertide, dunque, un nuovo spazio da vivere e condividere: l’appuntamento è per sabato 28 novembre, con l’inaugurazione ufficiale e una festa che coinvolgerà bambini, famiglie e cittadini.