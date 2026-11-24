Il tecnico romano protagonista dell’incontro “I protagonisti del calcio si raccontano”, al New Energy Valdichiana Hotel. Dai ricordi in amaranto alle imprese con l’Atalanta, fino al desiderio di tornare in panchina. Consegnato il Premio Speciale “Una vita per il calcio”.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 novembre, il New Energy Valdichiana Hotel ha ospitato un nuovo

appuntamento de “I protagonisti del calcio si raccontano”, format ideato dal giornalista e project

manager Donato Alfani, per la 15ª edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport. L’ospite

d’onore è stato il tecnico Stefano Colantuono, che ha deciso di raccontarsi a 360 gradi.

Un’occasione per conoscere da vicino un tecnico che ha fatto la storia del nostro calcio, dalla Serie

B alla Serie A. A fare gli onori di casa è stato Donato Alfani con i consueti saluti istituzionali:

“Ringrazio il mister per la sua disponibilità. Sono legato a lui da un’amicizia profonda e lo ritengo

un vero e proprio maestro. E’ sempre un piacere ascoltarlo”.

L’allenatore è di fatto tornato nella piazza che lo ha visto esordire in Serie B, nella stagione 84/85,

culminata con il 14esimo posto in classifica e la salvezza: “Per me è un piacere tornare ad Arezzo.

Tante volte sono tornato qua, sia da calciatore che da allenatore. Ricordo ogni mio compagno di

quell’annata, una squadra secondo me buona ma che poteva fare qualcosina in più. E’ stata una

stagione particolare, con tre cambi d’allenatore, dai quali ho imparato molto. Alla fine ci

salvammo: pertanto è un ricordo positivo. Alla piazza consiglio pazienza, perché la Serie B è fatta

di molti momenti. Tra girone d’andata e di ritorno, possono cambiare tante cose, anche in virtù del

mercato di riparazione. Auguro al club di arrivare a gennaio in una posizione idonea per poi,

potenzialmente, sprintare nel rush finale e consolidare la categoria”.

L’esordio in Serie A, è invece arrivato con la maglia del Pisa: “Mi sono ritrovato in Serie A con il

Pisa senza neanche rendermene conto. Era un campionato durissimo, perché da difensore mi

ritrovavo a marcare attaccanti come Rumenigge, Altobelli, dei veri e propri fuoriclassi. A Pisa mi

sono trovato molto bene. Abbiamo anche vinto la Coppa Mitropa. Fu una grande soddisfazione, in

quanto la società ci teneva tantissimo. Ricordo che il Presidente ci fece fare un ritiro di 15 giorni

perché desiderava con tutto se stesso conquistare questo trofeo”.

Ad ogni modo, il capolavoro di Colantuono è stato alla guida dell’Atalanta: “L’esperienza

all’Atalanta è stata incredibile. Due parabole diverse, con due proprietà diverse. Quando sono

tornato, c’era la proprietà dei Percassi, i quali erano molto ambiziosi. Due promozioni in Serie A

importanti, a cui sono affezionato. Il merito dell’Atalanta è del lavoro di Gasperini, ma mi permetto

di dire che la lungimiranza della proprietà è stata importantissima, perché ha creduto in lui al netto

di un inizio difficile. Quindi, c’è stato un connubio perfetto, che ha permesso di ottenere grandi

risultati nei successivi anni. Spinazzola e Zappacosta sono due ragazzi bravissimi, sia dal punto di

vista umano che professionale. Sono tanti i calciatori che ho allenato e ai quali sono molto legato,

senza dimenticare gli stranieri, come Maxi Moralez e German Denis.”

Un’ultima battuta sugli ultimi anni dopo la fine del rapporto con la Salernitana: “Ho avuto contatti

con diversi club, soprattutto di Serie B. Una squadra in particolare mi intrigava, ma poi non

abbiamo trovato un accordo. Non ho mai creduto alla parola progetto, perché in fin dei conti sono i

risultati che contano. Ho ancora tanta voglia di allenare e di rimettermi in gioco, quindi sono in

attesa dell’opportunità giusta”.

Subito dopo il talk, a Stefano Colantuono è stato conferito il Premio Speciale “Una vita per il

calcio”, a testimonianza della grande professionalità mostrata in carriera.

Per il secondo anno consecutivo, Arezzo è stata scelta come Capitale italiana del Calcio e dello

Sport, riaffermando la propria vocazione ad ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i

valori dello sport e di valorizzazione del territorio.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Manzo e, in particolare, al presidente Guglielmo

Manzo, il cui costante supporto ha contribuito in maniera determinante alla crescita del Festival e

alla realizzazione di iniziative di alto profilo nel territorio toscano.