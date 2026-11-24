Una pergamena per dare il benvenuto ai bambini nati a Citerna nel 2025. La cerimonia di consegna si è svolta nella sala consiliare del Comune in occasione della Giornata nazionale degli alberi. Erano presenti l’assessore Samuel Fedele e il consigliere comunale Lorenzo Monaldi.

L’iniziativa vuole celebrare la vita, la nascita e il legame tra le nuove generazioni e la natura. Il valore della consegna è soprattutto simbolico: come un albero, ogni bambino è una nuova vita che mette radici, cresce e guarda al futuro.

Le pergamene sono state realizzate in collaborazione con l’Agenzia forestale dell’Umbria. Fanno parte di “Un albero per crescere insieme”, iniziativa arrivata quest’anno alla seconda edizione.

L’assessore Fedele ha spiegato il senso della giornata: «Con questa iniziativa vogliamo celebrare i nostri piccoli cittadini e ricordare che la tutela dell’ambiente è un impegno che riguarda tutti noi, da portare avanti con responsabilità e attenzione, giorno dopo giorno».