PIETRALUNGA – Un acquisto e un addio nella stessa giornata. La Pietralunghese, che nei giorni scorsi ha affidato la panchina a Giovanni Tedesco, ha ufficializzato oggi l’ingaggio del difensore centrale Mattia Polidori. Lo stesso giorno il patron Giuliano Martinelli ha comunicato le dimissioni del responsabile tecnico della prima squadra, Giordano Gnagni (nella foto).

Polidori, classe 1998, è originario di Castiglion del Lago ed è cresciuto nel settore giovanile del Perugia. Ha giocato anche tra i professionisti, in Serie C con la Pianese, e ha vestito le maglie di Trestina, Grosseto, Vibonese ed Ellera. Per mister Tedesco è un rinforzo di esperienza per il reparto arretrato.

Sul fronte societario c’è invece l’uscita di Gnagni, in rossoblù da due anni. Martinelli lo ha salutato così: “Un ringraziamento particolare a Giordano per il lavoro, per i successi, e per aver costruito la squadra vincente dello scorso campionato”.

Gnagni ha spiegato i motivi della sua scelta in una lettera. “È una scelta maturata dopo un’attenta riflessione, non semplice da prendere, soprattutto per il rispetto, l’affetto e il legame che mi hanno unito a questa società per due anni”. E ancora: “Ritengo, tuttavia, che oggi siano venute meno le condizioni per proseguire il mio lavoro con la serenità e la convinzione che questo ruolo richiede”. Il dirigente sostiene di aver sempre lavorato con passione, lealtà e senso di responsabilità, mettendo il bene del club davanti a ogni interesse personale: “Lascio questo incarico con la consapevolezza di aver dato tutto ciò che era nelle mie possibilità e con la tranquillità di chi ha sempre agito in buona fede”.

Nella lettera Gnagni ringrazia il patron Martinelli, i collaboratori, la dirigenza e i tifosi. L’ultimo pensiero è per la squadra: “Il grazie più grande va al mio staff e ai miei giocatori, al legame indissolubile che ci ha portato ad uno storico traguardo. È proprio vero che sognare non costa nulla. Per sempre forza Pietralunghese”.