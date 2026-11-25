Domenica 29 novembre, alle 16.30, all’Auditorium di San Giovanni Decollato sarà presentato il volume di Alessandro Certini, che ricostruisce la storia delle chiese, dei monasteri e delle opere d’arte della città tifernate.

Com’era Città di Castello prima del terremoto del 1789? Dove si trovavano le chiese, i monasteri e le opere d’arte che nei secoli hanno fatto parte della storia cittadina? A queste domande offre risposte un manoscritto di quasi trecento anni fa, oggi finalmente accessibile anche a chi non è uno studioso.

Si tratta di «Origini delle chiese e dei monasteri di Città di Castello», opera scritta tra il 1726 e il 1741 da don Alessandro Certini, canonico della cattedrale e considerato uno dei primi storici moderni della città.

Il volume sarà presentato domenica 29 novembre alle 16.30, all’Auditorium di San Giovanni Decollato, per iniziativa dell’Associazione Chiese Storiche, in collaborazione con la Diocesi e con il patrocinio del Comune.

Certini dedicò molti anni alla ricerca di documenti negli archivi comunali, ecclesiastici e degli ordini religiosi. Raccolse notizie sulle chiese, sui conventi, sulle opere d’arte e sulle tradizioni della comunità. Un lavoro ancora più prezioso se si considera che una parte delle fonti da lui consultate è andata successivamente perduta.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio il volto della città prima del terremoto del settembre 1789, che provocò danni e trasformazioni importanti nel centro storico.

«La descrizione che Alessandro Certini ne fa è di estrema utilità per conoscere come era Città di Castello prima del terremoto», spiega don Andrea Czortek, vicario generale della Diocesi e direttore dell’Archivio storico e della Biblioteca diocesana Storti-Guerri.

Attraverso quelle pagine è possibile conoscere anche la collocazione originaria di numerose opere d’arte, comprese alcune legate a Raffaello Sanzio, prima che il sisma e le successive trasformazioni ne determinassero lo spostamento o la dispersione.

A rendere il manoscritto disponibile a un pubblico più ampio è stato il lavoro di Luciano Vanni, che ha curato la trascrizione del testo in italiano corrente. La pubblicazione, edita da Nuova Prhomos, comprende numerose note esplicative e la pianta di Città di Castello realizzata nel 1685 dall’abate Filippo Titi.

«Volevamo permettere a tutte le persone interessate di leggere un libro che fino a oggi è stato a uso quasi esclusivo degli studiosi», sottolinea Paolo Bocci, presidente dell’Associazione Chiese Storiche.

Ma il manoscritto non parla soltanto di edifici. Racconta anche le congregazioni, le feste religiose e le abitudini della popolazione settecentesca. Tradizioni che, in alcuni casi, sono arrivate fino ai nostri giorni, come la devozione alla Madonna delle Grazie.

Un’occasione, dunque, per riscoprire una Città di Castello in parte scomparsa, ma ancora presente nella storia e nell’identità della comunità tifernate.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre, alle ore 16.30, all’Auditorium di San Giovanni Decollato.