Sabato 28 e domenica 29 novembre il borgo di Monte Santa Maria Tiberina ospita «Aspettando il Natale a Gioiello». Spazio anche alla solidarietà con una raccolta di giocattoli usati.

Il Natale arriva in anticipo a Gioiello. Sabato 28 e domenica 29 novembre il piccolo borgo nel comune di Monte Santa Maria Tiberina si animerà con mercatini, spettacoli, presepi e tante iniziative dedicate soprattutto ai bambini e alle famiglie.

La manifestazione, «Aspettando il Natale a Gioiello», è organizzata dall’Associazione ricreativa Gioiello Odv, con il patrocinio del Comune di Monte Santa Maria Tiberina.

Si comincia sabato 28 novembre, dalle 15, con uno spettacolo di bolle di sapone e una parata di elfi sui trampoli. Per tutto il pomeriggio sarà possibile passeggiare tra i mercatini e i presepi, con altre sorprese pensate per i più piccoli.

Domenica 29 novembre, invece, sarà la giornata della Caccia al Tesoro di Natale. La partenza è prevista alle 14 e potranno partecipare squadre composte da un massimo di sei persone, anche adulte. Tre i livelli di difficoltà: Baby, Junior e Master. I posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione.

Alle 16 sarà la volta dello spettacolo di magia, mentre durante la manifestazione i bambini potranno anche consegnare le proprie letterine a Babbo Natale.

Accanto al divertimento ci sarà spazio per un’iniziativa solidale. Gli organizzatori invitano infatti le famiglie a portare giocattoli usati, purché in buone condizioni, che saranno messi in vendita al mercatino. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Nasi Rossi di Virginia – Hakuna Matata Odv.

Non mancheranno i punti ristoro, con specialità e prodotti da gustare durante la visita al borgo.

Due giornate pensate per ritrovarsi, trascorrere qualche ora insieme e cominciare a respirare l’atmosfera delle feste, con un’attenzione particolare anche a chi ha bisogno di un gesto di solidarietà.

Per prenotare la Caccia al Tesoro di Natale è possibile contattare Lisa al 331 7792514 oppure Michele al 331 3412655.