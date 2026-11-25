Sabato 28 novembre nuova sfida nella capitale per il giocatore rossoverde. In gara atleti provenienti da diverse regioni del Centro Italia.

Nuovo appuntamento a Roma per Marco Perotti, giocatore ternano di calcio tavolo, che sabato 28 novembre sarà impegnato in un torneo organizzato nell’ambito delle attività della FISCT Lazio.

Dopo aver partecipato nelle scorse settimane a diverse competizioni di subbuteo tradizionale, Perotti torna sul panno verde per cimentarsi questa volta nel calcio tavolo, una disciplina che si distingue dal subbuteo classico per l’utilizzo di miniature con basi piatte, anziché basculanti, e per un ritmo di gioco generalmente più veloce.

La manifestazione è organizzata dalla SS Lazio TFC, in collaborazione con la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, il Settore Nazionale Subbuteo OPES Italia e la FISCT Lazio.

Le partite si disputeranno a Roma, in via Grotte di Celoni 27, con inizio previsto intorno alle 9.30.

Tra i partecipanti ci sarà dunque anche Perotti, regolarmente tesserato FISCT, che porterà ancora una volta in gara le sue miniature personalizzate con i colori rossoverdi della Ternana.

Il torneo vedrà confrontarsi giocatori provenienti da diverse zone dell’Italia centrale, in una competizione che si annuncia impegnativa per il livello tecnico degli iscritti.

Per il giocatore ternano sarà un’altra occasione per misurarsi con avversari esperti e proseguire la propria attività agonistica in una disciplina che continua a richiamare appassionati e praticanti.