Avviato il corso di Apiform e Moda e Cultura: 211 ore di formazione per acquisire nuove competenze e opportunità di lavoro. Il presidente Giovanni Granci: «I mestieri artigianali hanno ancora molto da offrire».

Ago, filo, stoffe e tanta voglia di imparare. Alla Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini di Città di Castello sono tornate protagoniste le lavorazioni artigianali, questa volta con un corso dedicato alla sartoria. Undici donne hanno iniziato un percorso formativo che punta a trasformare una passione, o magari una nuova curiosità, in una concreta possibilità di lavoro.

Il corso, partito all’inizio di novembre, è organizzato da Apiform, ente capofila, insieme a Moda e Cultura, nell’ambito del programma GOL di ARPAL Umbria, dedicato alla formazione e al reinserimento lavorativo.

Sono previste 211 ore di lezioni, tutte in presenza, durante le quali le partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per lavorare nella sartoria artigianale. Un settore dove la manualità continua ad avere un ruolo importante e dove precisione, esperienza e creatività possono fare la differenza.

«Ospitare questo corso è per noi un motivo di orgoglio», sottolinea Giovanni Granci, presidente della Scuola Bufalini. «Da sempre la nostra scuola crede nel valore dei mestieri fatti con le mani. La sartoria è un saper fare antico, ma anche una competenza richiesta oggi, che può aprire strade nuove nel lavoro».

Per la Bufalini è anche un modo per continuare una storia cominciata oltre un secolo fa. Era il 21 novembre 1909 quando nacque la Scuola Operaia di Città di Castello, pensata per formare artigiani e operai specializzati in un periodo in cui il mondo del lavoro stava cambiando.

Dalle sue aule sono passate generazioni di falegnami, fabbri, tornitori, saldatori e altri professionisti che hanno contribuito alla crescita delle attività produttive del territorio.

Una storia che conserva anche un legame particolare con Alberto Burri. Nel 1948 il maestro tifernate utilizzò alcuni locali della scuola per lavorare alle proprie opere e, come ringraziamento, lasciò un disegno realizzato sul retro di un registro dell’istituto. L’opera, conservata per anni dalla Bufalini, è oggi custodita dalla Fondazione Palazzo Albizzini nella Collezione Burri.

A distanza di oltre 115 anni dalla fondazione, la scuola continua dunque a mettere a disposizione spazi e competenze per la formazione professionale, cercando di adattare gli antichi mestieri alle esigenze di oggi.

E per le undici allieve che hanno cominciato il corso di sartoria, il percorso è appena iniziato. Davanti a loro ci sono 211 ore per imparare un mestiere che, tra ago, filo e macchina da cucire, può ancora offrire nuove opportunità.