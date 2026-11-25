La governatrice Ione Marruchi in visita al Club di Sansepolcro per «Orange the World». Presentato anche il service distrettuale «Insieme per la Pace», a sostegno della formazione di giovani a Rondine.

SANSEPOLCRO – Da lunedì 23 novembre una panchina arancione accoglie chi entra sotto il portico dell’oratorio Pompeo Ghezzi. L’ha donata l’Inner Wheel Club di Sansepolcro in occasione della visita di Ione Marruchi, governatrice del Distretto 209 di Inner Wheel Italia. A due giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il club ha portato la campagna «Orange the World» in un luogo dove ogni settimana si incontrano ragazzi e famiglie.

La presidente Patrizia Stramonio ha aperto il pomeriggio sviluppando il messaggio «La violenza non è mai amore, il silenzio non è mai pace». Chiamare amore un comportamento che ferisce rende più difficile riconoscere la violenza. Anche il silenzio di chi la subisce può trarre in inganno chi, da fuori, scambia per serenità la fatica di raccontare ciò che accade. Da qui il valore di parlarne proprio in un luogo dove i ragazzi, alle prese con le prime relazioni, possono trovare qualcuno disposto ad ascoltarli.

Sotto il portico, le socie hanno sollevato il drappo rosso che copriva la panchina. Poi, mentre Laureta Cuku Hodaj suonava il violino, la presidente ha messo a dimora una pianta di rose in un grande vaso, dando forma all’invito della giornata «Coltiviamo il rispetto, facciamo fiorire la speranza». Don Alvaro ha concluso la cerimonia con la benedizione della panchina e della pianta. Erano presenti anche rappresentanti del Lions Club Sansepolcro e del Soroptimist International di Sansepolcro.

Annalisa Di Renzo, socia dell’Inner Wheel, promotrice e responsabile dell’oratorio, ha illustrato l’impegno educativo del centro, dove ragazzi di diverse nazionalità imparano a conoscersi e ad aiutarsi. Al cuore delle attività c’è il «dono del tempo», che prende forma nel doposcuola, nelle lezioni di violino e negli incontri con don Alvaro e i catechisti. Di Renzo ha ricordato anche il sostegno alle famiglie attraverso la Scuola dei genitori, realizzata con il Comune, e l’accoglienza delle persone in trattamento per problemi legati all’alcol e di quelle con Parkinson. A don Alvaro è andato il suo ringraziamento per la fiducia e la disponibilità che dedica all’oratorio.

L’assessore alle Pari opportunità Valeria Noferi ha ringraziato il club e richiamato gli appuntamenti cittadini del 25 novembre. Al Cinema Nuova Aurora, alle 9.30, la proiezione di Se domani non torno, seguita dal confronto con il Gruppo Vitamina dell’ASL, coinvolgerà gli istituti superiori. Alle 12, al Giardino di San Puccio, saranno deposti sulle panchine rosse i fiori realizzati dai ragazzi di Casa di Rosa.

Dopo la cerimonia, la governatrice Ione Marruchi ha incontrato le socie in un clima di amicizia e serenità, sottolineando l’affetto che la lega alle amiche del club di Sansepolcro e complimentandosi per le numerose iniziative promosse a favore della comunità. Il confronto ha permesso di condividere esperienze e progetti, offrendo nuovi stimoli per proseguire con entusiasmo il cammino dell’associazione. La governatrice ha incoraggiato le socie a valorizzare le proprie capacità e a rafforzare i rapporti con gli altri club, nella convinzione che la collaborazione possa rendere più incisivo il servizio.

Ha quindi presentato il service distrettuale «Insieme per la Pace», volto a istituire almeno due borse di studio per giovani provenienti da Paesi in conflitto tra loro. Durante il soggiorno a Rondine, Cittadella della Pace, nei pressi di Arezzo, i destinatari potranno vivere insieme e intraprendere un percorso formativo per diventare, al rientro nei rispettivi Paesi, leader di pace. Un progetto che ha emozionato le presenti, raccogliendone il pieno consenso.

La giornata si è conclusa attorno alla tavola dello storico ristorante Fiorentino, nel clima familiare di una cena tra amiche. Sotto il portico dell’oratorio, accanto alla panchina arancione, sono rimaste le rose, alcune già aperte, altre ancora in boccio. Chi si fermerà a sedere potrà vederle fiorire.