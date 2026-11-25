In occasione del 25 novembre, l’Arma rilancia la campagna di sensibilizzazione. Nei primi nove mesi del 2026 perseguiti oltre 44mila reati nell’ambito del Codice Rosso. L’invito è a riconoscere i segnali e chiedere aiuto.

Una donna che chiede aiuto, urla che arrivano dall’appartamento accanto, un’amica che improvvisamente si allontana da tutti. Segnali che a volte vengono sottovalutati, altre volte ignorati per paura di intromettersi. È proprio a chi assiste, sospetta o viene a conoscenza di una situazione di violenza che i Carabinieri rivolgono uno dei messaggi più importanti di questo 25 novembre: «Non voltarsi dall’altra parte».

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma ha avviato una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione, con video, testimonianze e materiali diffusi anche attraverso i social.

Il messaggio non riguarda soltanto le vittime. Si rivolge anche a familiari, amici, vicini di casa e a chiunque si accorga che qualcosa non va. Perché dietro una relazione apparentemente normale possono nascondersi comportamenti di controllo, minacce, isolamento e violenza psicologica, anche prima che si arrivi alle aggressioni fisiche.

I numeri comunicati dall’Arma danno la dimensione del fenomeno. Nel 2025 i Carabinieri hanno perseguito 62.361 reati riconducibili al Codice Rosso, rispetto ai 63.687 del 2024. Nei primi nove mesi del 2026 sono stati 44.120. Sul fronte degli arresti, si è passati dai 9.499 del 2024 agli 8.972 del 2025, mentre tra gennaio e settembre di quest’anno sono state arrestate 7.598 persone.

Dati che riguardano l’attività dell’Arma e che confermano quanto il contrasto alla violenza di genere continui a impegnare quotidianamente le forze dell’ordine.

Particolare attenzione viene riservata ai cosiddetti «reati spia», come maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze sessuali. Comportamenti che non devono essere minimizzati, così come la gelosia ossessiva, il controllo delle frequentazioni e le limitazioni della libertà personale.

Per aiutare le donne a trovare un luogo nel quale sentirsi ascoltate, i Carabinieri portano avanti da anni il progetto «Una stanza tutta per sé», realizzato insieme al Soroptimist International d’Italia. Sono oltre 200 gli spazi attrezzati nelle caserme per accogliere le persone che denunciano violenze in un ambiente riservato e protetto.

Prosegue anche «Mobile Angel», il progetto che prevede, nei casi individuati d’intesa con l’autorità giudiziaria e con il consenso delle interessate, la consegna di uno smartwatch in grado di inviare richieste di aiuto alle centrali operative dei Carabinieri.

Accanto all’attività investigativa c’è poi quella di prevenzione, con incontri nelle scuole e iniziative pubbliche. Anche quest’anno numerose caserme saranno illuminate di arancione, aderendo alla campagna internazionale «Orange the World».

Sul sito dell’Arma è inoltre disponibile il «Violenzametro», uno strumento anonimo che aiuta a riflettere sui comportamenti presenti all’interno di una relazione e a riconoscere possibili situazioni di abuso.

Il messaggio dei Carabinieri resta chiaro: non bisogna aspettare che una situazione diventi irreparabile per chiedere aiuto. Le stazioni dell’Arma sono un punto di riferimento non soltanto per chi subisce violenza, ma anche per chi teme che una persona vicina possa trovarsi in pericolo.

In caso di pericolo immediato si può chiamare il 112. Per ricevere ascolto e orientamento è disponibile anche il numero antiviolenza e antistalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24.