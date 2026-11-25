L’intervento dei Carabinieri dopo le segnalazioni dei residenti e l’attivazione degli allarmi. Parte della refurtiva ritrovata il giorno successivo e restituita ai proprietari. Indagini in corso.

L’allarme che scatta nelle abitazioni, le segnalazioni dei residenti e l’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri. Sono stati momenti di preoccupazione quelli vissuti nelle scorse serate a San Nicolò di Celle, frazione del Comune di Deruta, dove alcuni malviventi hanno preso di mira diverse abitazioni.

A intervenire sono stati i Carabinieri della Compagnia di Todi, inviati sul posto dalla Centrale Operativa dopo le richieste di aiuto e l’attivazione dei sistemi di allarme.

Secondo una prima ricostruzione, proprio la presenza dei militari avrebbe spinto i responsabili a interrompere la loro azione e a fuggire nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

La sorpresa è arrivata la mattina successiva, quando due residenti hanno trovato nelle rispettive proprietà due federe da cuscino contenenti monili in oro e oggetti di bigiotteria. Il materiale era stato presumibilmente abbandonato durante la fuga.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di collegare gli oggetti a due furti in abitazione denunciati in relazione agli episodi della sera precedente. Dopo le verifiche necessarie, i gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Le indagini proseguono per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità dei responsabili, che al momento restano sconosciuti.

L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma per contrastare i furti nelle abitazioni e gli altri reati contro il patrimonio.