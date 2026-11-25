Sabato 28 novembre alle 10.30 lo scrittore, vincitore del Premio Strega Giovani, sarà ospite della rassegna «Scrittori in Circolo». Ingresso gratuito.

Un’occasione per incontrare uno degli scrittori italiani più conosciuti degli ultimi anni e parlare di libri, rapporti familiari e fragilità umane. Sabato 28 novembre, alle 10.30, Daniele Mencarelli sarà a Sansepolcro, ospite della Biblioteca comunale Dionisio Roberti.

L’autore presenterà il suo nuovo romanzo, «Quattro presunti familiari», pubblicato da Sellerio nel 2026, nell’ambito della rassegna itinerante «Scrittori in Circolo», promossa dalla Rete Documentaria Aretina insieme ai Comuni e alle biblioteche del territorio.

Mencarelli, che ha raggiunto un vasto pubblico anche grazie a «Tutto chiede salvezza», romanzo vincitore del Premio Strega Giovani e successivamente diventato una serie televisiva, torna a confrontarsi con i temi che attraversano buona parte della sua scrittura: le relazioni, le difficoltà personali e il bisogno di trovare un proprio posto nella vita.

Nel nuovo libro, al centro della storia ci sono quattro figure legate da rapporti familiari complessi, segnati dal tempo, dai silenzi e dalle ferite del passato. Un racconto che invita a riflettere su cosa significhi appartenere a una famiglia e su quanto possa essere difficile riconoscersi davvero negli altri.

L’incontro sarà anche un’opportunità per i lettori di dialogare direttamente con lo scrittore, conoscere meglio il suo lavoro e approfondire i temi del romanzo.

L’appuntamento è stato organizzato grazie anche alla collaborazione tra la Biblioteca Roberti e i suoi lettori, con il contributo del Circolo di Lettura Unicoop Firenze, Sezione soci Valtiberina, da tempo impegnato nella promozione della lettura sul territorio.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro.