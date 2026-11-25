Quattordici anni dopo il sisma in Emilia, le due comunità rinnovano il legame nato grazie ai volontari della Protezione Civile. L’assessore Benedetta Calagreti: «La solidarietà va oltre i confini geografici».

Ci sono legami che nascono nei momenti più difficili e che, anche a distanza di anni, continuano a essere importanti. È il caso dell’amicizia tra Città di Castello e San Prospero, comune della provincia di Modena colpito dal terremoto del 2012, quando anche i volontari tifernati della Protezione Civile si mobilitarono per portare aiuto alla popolazione.

Quattordici anni dopo, le due amministrazioni hanno deciso di dare un nuovo significato a quella esperienza, avviando un percorso che porterà alla sottoscrizione di un patto di amicizia e collaborazione.

L’occasione è stata un incontro nella sede municipale di San Prospero, dove l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Città di Castello, Benedetta Calagreti, ha consegnato una targa al sindaco Sauro Borghi.

Un riconoscimento che ricorda l’aiuto prestato durante l’emergenza del 2012, ma che guarda soprattutto al futuro. Sulla targa, infatti, è riportata una frase che riassume il senso dell’iniziativa: «La solidarietà non è un sentimento passeggero, ma la determinazione ferma di impegnarsi per il bene comune».

«È stata una giornata emozionante, che ci ha permesso di ripercorrere la storia d’amicizia dei nostri due comuni», ha raccontato Calagreti. «Il terremoto nel 2012 ha messo a dura prova i territori dell’Emilia, ma non ha certo scalfito la forza dei loro legami umani. Anzi, ne ha creati di nuovi».

Da allora i rapporti tra le due comunità sono proseguiti, anche attraverso incontri e occasioni di condivisione delle rispettive tradizioni, comprese quelle enogastronomiche.

Ad accompagnare l’assessore nella visita sono stati Sandro Busatti, presidente del gruppo comunale di Protezione Civile di Città di Castello, e la volontaria Monica Rossi, testimoni di un rapporto che nel tempo ha coinvolto non soltanto le istituzioni, ma anche le persone.

Calagreti ha ringraziato il sindaco Borghi e l’assessore Lucia Lazzarini per l’accoglienza, invitandoli a ricambiare presto la visita a Città di Castello.

L’incontro si è concluso con l’avvio del percorso istituzionale per arrivare alla firma del patto di amicizia.

Un modo per dare continuità a una storia cominciata durante un’emergenza e ricordare che l’impegno dei volontari, una volta terminati gli interventi di soccorso, può lasciare qualcosa di duraturo anche nei rapporti tra comunità lontane.