Due giornate alla Biblioteca Carducci dedicate alle nuove metodiche odontoiatriche. Tra i fondatori dell’associazione il tifernate Maurizio Reali. Appuntamento già fissato per novembre 2027.

Oltre cento odontoiatri provenienti da tutta Italia si sono ritrovati a Città di Castello per confrontarsi sulle nuove metodiche di cura e sul rapporto tra la corretta funzione della bocca e l’equilibrio posturale del corpo.

La Biblioteca comunale Carducci ha ospitato, il 20 e 21 novembre, la tredicesima edizione del convegno del Co.Ma.Re.club International, associazione odontoiatrica fondata dai dottori Stefano Corti, Francesco Marcolin e dal tifernate Maurizio Reali, dai cui cognomi deriva il nome.

Due giornate di approfondimento scientifico, con quattordici relatori, dedicate in particolare alla ricerca di soluzioni innovative nel campo dell’ortodonzia, della gnatologia e della riabilitazione protesica.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata alla memoria del dottor Pietro Manzini di Mantova, figura di riferimento dell’odontoiatria italiana e dell’associazione.

Al centro degli interventi, l’importanza di valutare la funzionalità della bocca nella pianificazione dei trattamenti odontoiatrici, approfondendo anche le possibili relazioni con la postura.

Tra le metodiche illustrate figurano il by-Te® Reali, dispositivo ideato dal dottor Maurizio Reali, e il NORM, apparecchio ortodontico funzionale sviluppato dal dottor Stefano Corti.

Per Reali, che esercita negli studi di Città di Castello e Arezzo e lavora come gnatologo all’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, si è trattato anche di un appuntamento nella propria città.

Il professionista fa inoltre parte della Commissione Medica della FederTennis/CONI e segue diversi atleti, comprese giocatrici della nazionale femminile, attraverso trattamenti che mirano a migliorare la funzionalità dell’apparato masticatorio.

La partecipazione di professionisti provenienti da varie regioni ha confermato l’interesse per gli argomenti affrontati dal convegno, che continua a scegliere Città di Castello come sede dei propri incontri.

Al termine dei lavori, organizzatori e partecipanti si sono dati appuntamento a novembre 2027, sempre nella città tifernate, per la quattordicesima edizione del Co.Ma.Re.club International.