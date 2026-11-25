Giovedì 26 novembre alle 18.30 l’ultimo incontro all’Accademia degli Illuminati. La scrittrice presenterà «La casa degli scemi e gli scemi» in dialogo con la giornalista Annalia Sabelli Fioretti.

Si conclude giovedì 26 novembre la quarta edizione del Circolo della Poesia, la rassegna che ha portato a Città di Castello autori e lettori per condividere il piacere della poesia e della parola scritta.

L’ultimo appuntamento, il nono del programma, è fissato per le 18.30 al Circolo Tifernate, Accademia degli Illuminati, e avrà come protagonista Anna Maria Farabbi, autrice che da anni si muove tra poesia, narrativa e ricerca letteraria.

Al centro dell’incontro ci sarà il suo libro «La casa degli scemi e gli scemi», pubblicato nel 2026 da Pièdimosca e Al3vie Editori. A dialogare con la scrittrice sarà la giornalista Annalia Sabelli Fioretti.

Farabbi ha costruito nel tempo un percorso che comprende poesia e prosa, ma anche teatro, saggistica, critica letteraria e libri destinati ai più giovani. Accanto alla scrittura porta avanti un’intensa attività editoriale, curando collane che danno spazio a voci e percorsi differenti della letteratura contemporanea.

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti di Gregorio Anastasi, presidente del Circolo Tifernate, e di Catia Cecchetti, curatrice della rassegna.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche culturali del Comune di Città di Castello, con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

Con questo incontro si chiude un’altra edizione di una rassegna che ha scelto di mettere al centro il rapporto diretto tra gli autori e il pubblico, offrendo occasioni per conoscere da vicino la poesia contemporanea.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile scrivere a ilcircolodellapoesia@circolotifernate.it oppure telefonare al 339 7203829.