La sconfitta di Termoli brucia ancora, ma nello spogliatoio rossoblù si pensa già a domenica. Al Martinelli arriva l’Ancona e a suonare la carica è Riccardo Piccioli. È un classe 2005, ma a 21 anni è già uno dei punti di riferimento del gruppo. È cresciuto partita dopo partita, in campo e fuori, e oggi la sua è una voce ascoltata in una fase delicata della stagione.

Piccioli parte dalla trasferta in Molise, dove la gara sembrava girare nel verso giusto. «Siamo stati penalizzati dagli episodi nonostante la gara si fosse messa bene», spiega. Non cerca alibi: «Peccato per la sconfitta, è evidente che tutto il gruppo deve migliorare».

Ha parole di stima per l’allenatore. «Tedesco? Grande carisma da parte sua, ci dà consigli importanti. L’esperienza e la gestione dei momenti delicati sono dalla sua parte». Per un giocatore così giovane, lavorare con un tecnico di questo spessore vuol dire crescere più in fretta.

Poi pensa all’Ancona, un avversario di peso per storia e qualità. «Altro grande club di blasone, dovremo essere pronti in ogni reparto», avverte. «Ci stiamo preparando bene in questi giorni, non possiamo fallire».

Per i rossoblù è l’occasione di rispondere subito al passo falso esterno, e di farlo davanti al proprio pubblico. Contro una big servirà una squadra compatta dal primo all’ultimo minuto. Gli episodi che a Termoli hanno deciso la partita stavolta non dovranno ripetersi.