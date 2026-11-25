

Prosegue al Centro Fieristico Maschiella di Bastia Umbra l’esercitazione regionale dei

Vigili del Fuoco dedicata all’impiego del Modulo di Supporto Logistico (MSL),

avviata lunedì 23 e in programma fino a venerdì 27 novembre 2026.

Nella giornata odierna il campo base allestito dai Comandi Provinciali dei Vigili del

Fuoco di Perugia e Terni ha ricevuto la visita istituzionale del Prefetto di Perugia, dott.

Paolo Canaparo, accolto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria,

arch. Valter Cirillo, insieme al Comandante Provinciale di Perugia, ing. Rocco

Mastroianni, e al Comandante Provinciale di Terni, ing. Daniele Mercuri. Alla visita

ha preso parte anche la dirigente della Prefettura di Perugia – Area Protezione Civile,

dott.ssa Ludovica Panichi. Le autorità hanno potuto osservare da vicino le fasi di

completamento del montaggio delle strutture campali e verificare la piena operatività

degli impianti e delle dotazioni logistiche.

Il prefetto ha sottolineato che il corpo

Il Prefetto Canaparo ha espresso apprezzamento per le capacità tecniche, l’impegno e

la dedizione dei Vigili del Fuoco, sottolineando che «il Modulo di Supporto Logistico rappresenta una risorsa strategica. La professionalità dei VVF, ulteriormente

sviluppata in esercitazione come questa rappresenta un’eccellenza riconosciuta in tutti

gli scenari emergenziali nazionali e internazionali».

L’addestramento coinvolge complessivamente 14 unità operative, affiancate da 7 tutor

e coordinate da 3 Funzionari tecnici, con l’obiettivo di consolidare le competenze

pratiche nell’allestimento, nella gestione e nello smontaggio del Modulo di Supporto

Logistico, risorsa fondamentale per garantire autonomia logistica e assistenza alle

squadre di soccorso in occasione di grandi emergenze e calamità