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L’appello di Gino Cecchettin agli studenti di Città di Castello nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: “La storia di Giulia sia l’occasione per interrogarvi sulla vostra vita. Spero vi lasci veramente tanto dentro il cuore”. L’assessore Guerri: “Grazie a Gino Cecchettin per aver rafforzato ideali e obiettivi della mobilitazione di una comunità che a Città di Castello e in Altotevere lavora 12 mesi su 12 per rispondere alla piaga strutturale della violenza di genere con servizi e azioni di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione, a partire dalle scuole”

A Città di Castello la mattinata di eventi promossi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne si è aperta con il videomessaggio, diretto e toccante, che Gino Cecchettin, padre di Giulia, divenuta una delle vittime simbolo della mobilitazione sul tema in tutta Italia, ha indirizzato ai circa 200 studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado tifernati che al Nuovo Cinema Castello hanno assistito alla proiezione speciale del film dedicato alla vicenda della figlia, “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi. “Carissimi studenti e studentesse di Città di Castello, so che oggi vedrete ‘Se domani non torno’. Ecco, quello è un pezzo della mia vita, dove conoscerete un po’ di Giulia, un po’ di noi e spero che usciate dalla sala conoscendo la nostra famiglia, ma interrogandovi un po’ anche su quella che è la vostra vita. Spero che vi lasci veramente tanto dentro il cuore”, ha detto Cecchettin, apparendo sullo schermo della sala di proiezione nell’iniziativa organizzata dall’Unione Donne in Italia (UDI), in collaborazione con ANPI, Coordinamento Donne, SPI-CGIL Altotevere, FNP-Cisl Umbria, UIL-Pari Opportunità Umbria e con il patrocinio del Comune di Città di Castello. Un’emozionante e inaspettato incontro per i giovani presenti con insegnanti e dirigenti scolastici, che ha dato profondità e significato alla visione della pellicola e al successivo dibattito sul tema della violenza di genere con l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Città di Castello Letizia Guerri, l’operatrice del Centro Anti Violenza Medusa Veronica Baldoni, la presidente dell’UDI Perugia Sara Pasquino. “Ringraziamo di cuore Gino Cecchettin per essersi rivolto ai nostri giovani con l’idea di rafforzare ideali e obiettivi di una mobilitazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne di cui oggi, con i propri insegnanti e i propri dirigenti, gli studenti sono stati protagonisti in prima linea nella comunità di Città di Castello, insieme alle istituzioni, alle associazioni e alle rappresentanze della società civile che hanno condiviso una responsabilità comune a sostegno delle donne e contro ogni genere di violenza”, sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Guerri, rivolgendo particolare gratitudine per UDI, ANPI, Coordinamento Donne, CGIL, Cisl e UIL per “la preziosa opportunità di far propri temi e impegni della giornata che hanno offerto ai nostri ragazzi con l’iniziativa”. L’assessore ha condiviso la mattinata vissuta a Città di Castello nel segno della riflessione e della sensibilizzazione anche con i circa 200 studenti del Liceo Plinio il Giovane riuniti in un flash-mob sotto il loggiato Gildoni per dare voce a storie, pensieri, emozioni e testimonianze delle donne a cui è stata tolta la possibilità di vivere liberamente la propria vita. Guerri ha partecipato poi anche alla performance a cura del Consorzio Castello Danza liberamente ispirata all’opera “Il filo rosso” di Sabrina Fodaroni, promossa all’ingresso principale dell’ospedale di Città di Castello da Regione Umbria e USL Umbria 1 nell’ambito delle iniziative di “Umbria contro ogni genere di violenza”. “La mobilitazione coinvolgente e ampia di oggi, che proseguirà per tutta la settimana – evidenzia Guerri – riflette l’impegno che la comunità di Città di Castello, insieme a tutto l’Altotevere, ha assunto con intensità e protagonismo crescenti in questi anni sul tema della violenza di genere, lavorando 12 mesi su 12 con la filosofia di fondo di comprendere questa piaga ormai strutturale nella società e di dare una risposta altrettanto strutturale, in termini di servizi a sostegno delle donne e in termini di crescita culturale della collettività, con azioni di prevenzione, sensibilizzazione, educazione a partire dalle scuole. Una forte responsabilizzazione di tutto il territorio, che ha messo insieme competenze ed energie nel tavolo di monitoraggio delle azioni contro la violenza sulle donne promosso dal Comune di Città di Castello. Una cabina di regia che per il quinto anno consecutivo riuniremo oggi pomeriggio, nella residenza municipale di piazza Gabriotti, per fare il punto della situazione con i dati del Centro Anti Violenza Medusa e individuare le nuove azioni da mettere in campo per rilanciare la nostra battaglia”.

