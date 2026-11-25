Il giovane centrale di Massa, entrato nella fase decisiva del match contro il Cus Cagliari, si è subito calato nel giusto clima e dichiara: “Sempre pronto quando arriva il mio turno”

Chiamato sul taraflex già nel secondo set, ma soprattutto dal terzo in poi, ha fornito il suo contributo alla causa della squadra, dando continuità alla positiva prestazione del collega Riccardo Cengia. Per il centrale Tommaso Baldini, 21 anni compiuti in settembre, i numeri della gara di sabato scorso contro il Cus Cagliari registrano 4 punti in totale, dei quali 3 su attacchi in primo tempo e uno a muro, ma vi sono altri tocchi – vedi le pizzicate a muro sulla quali la correlazione con la difesa permette di ricostruire i contrattacchi – che diventano fondamentali, pur non entrando nello scout. I meriti di Baldini vanno perciò oltre la logica delle statistiche, tanto che lui è sostanziale nell’analisi della “sua” partita: “Non ho guardato i dati – dice subito il giocatore di Massa – e finchè vinciamo, mi interessano più il gruppo e il risultato. Comunque sia, per il sottoscritto si è trattato di una partita molto intensa, soprattutto perché sono entrato in un frangente importante dopo essere rimasto fuori. Eravamo sull’1-1 e in caso del genere il terzo set può diventare decisivo, per cui la palla comincia ad assumere un certo peso. Il motivo di contentezza personale è dovuto al fatto di essere riuscito a calarmi nella sfida con la giusta mentalità. In campo ci sono rimasto fino in fondo, ricevendo sostegno dai compagni di squadra e dandolo loro a mia volta. Credo insomma di aver portato anch’io la grande voglia di vincere che avevamo dentro”. Tre punti realizzati con primi tempi secchi e anche una buona dose di potenza, indice di una crescita non solo di Baldini. “Sono il frutto del perfezionamento del tempismo con il palleggiatore Bellucci. Mi sono sempre concentrato di più sull’attacco, piuttosto che sul muro, vuoi per mia statura, vuoi per le mie caratteristiche, ossia braccio veloce e buon anticipo. Con Bellucci è oramai diverso tempo che ci stiamo allenando insieme e tanti sono i palloni che proviamo nel corso della settimana”. Sui tre punti conquistati a spese del Cus Cagliari e sulla consistenza dimostrata dalla compagine sarda, Baldini ammette con obiettività: “Eravamo forse più rilassati all’inizio, anche perché la lunga trasferta se la sono sorbita gli avversari, che però nel primo set si sono imposti e a quel punto un po’ di paura ce l’hanno messa”. Distrazioni che non saranno ammesse ora a San Donà di Piave contro una formazione veneta capace di fare il bello e il cattivo tempo: “Non ci ho mai giocato, ma da come mi raccontano i ragazzi è un campo ostico, il che non deve tuttavia costituire un alibi. Come siamo stati capaci di prenderci il risultato pieno a Brugherio, così possiamo fare a San Donà di Piave, perché questo è il nostro obiettivo mirato”. E intanto, Baldini sa già di doversi far trovare preparato in ogni istante, anche quando parte dalla panchina: “Mi gratifica la considerazione che stanno avendo nei miei confronti gli allenatori, anche nei frangenti in cui la situazione è delicata. Dico allora – e Baldini conclude – che sono sempre pronto per entrare, nei momenti sia di bisogno che di tranquillità”.