Grande partecipazione all’incontro «Le ferite invisibili», dedicato alle diverse forme di violenza nelle relazioni, dal controllo psicologico alla dipendenza economica.

Non tutte le forme di violenza lasciano segni visibili. Ci sono comportamenti, parole e situazioni che possono compromettere la libertà di una persona senza arrivare necessariamente all’aggressione fisica.

Di questo si è parlato martedì 24 novembre al Museo del Tabacco di San Giustino, durante l’incontro «Le ferite invisibili. Le varie facce della violenza psicologica», che ha richiamato un pubblico numeroso.

La sala piena ha confermato l’interesse verso un argomento delicato, che riguarda non soltanto chi vive situazioni di violenza, ma anche familiari, amici e persone che possono trovarsi ad assistere a relazioni segnate da comportamenti di controllo e sopraffazione.

Nel corso dell’iniziativa sono stati affrontati diversi aspetti, dalle dinamiche delle relazioni disfunzionali alla violenza economica, fino agli strumenti di tutela legale e ai percorsi che possono aiutare a uscire da situazioni di abuso.

Temi sui quali informazione e consapevolezza possono fare la differenza, soprattutto quando alcuni comportamenti vengono sottovalutati o scambiati per normali difficoltà di coppia.

L’amministrazione comunale di San Giustino ha espresso soddisfazione per la partecipazione, ringraziando i relatori, le istituzioni, le associazioni e tutti i cittadini presenti.

L’incontro si inserisce nelle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione anche su quelle forme di violenza che spesso restano nascoste.