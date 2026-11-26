L’ex ministro della Salute sarà ospite dell’Associazione Ospedale da Campo per un incontro dedicato al futuro del Servizio sanitario nazionale. A coordinare gli interventi il dottor Graziano Conti.

La sanità pubblica, le difficoltà che attraversa e il diritto di ogni cittadino a ricevere cure adeguate, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche o dal luogo in cui vive. Saranno questi i temi al centro dell’incontro con Rosy Bindi, in programma venerdì 4 dicembre alle ore 17 a Città di Castello.

L’ex ministro della Salute presenterà il suo libro «Una sanità uguale per tutti. Perché la salute è un diritto», nella Sala Polivalente presso la chiesa della Madonna del Latte, su iniziativa dell’Associazione Ospedale da Campo.

Un appuntamento che arriva in un momento nel quale il futuro della sanità pubblica è al centro del dibattito nazionale, ma anche delle preoccupazioni di tanti cittadini, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle cure e il funzionamento dei servizi territoriali.

Il libro di Rosy Bindi ripercorre il significato di una scelta compiuta dall’Italia nel 1978, con la nascita del Servizio sanitario nazionale: garantire la tutela della salute come diritto di tutti e non come possibilità riservata a chi può permettersela.

A quasi cinquant’anni da quella riforma, il sistema deve fare i conti con una popolazione sempre più anziana, l’aumento delle malattie croniche e la necessità di assicurare servizi efficienti anche nei territori più lontani dai grandi centri ospedalieri.

Questioni che riguardano da vicino anche l’Alta Valle del Tevere, dove il tema dell’organizzazione sanitaria e della presenza dei servizi continua a essere particolarmente sentito.

L’incontro offrirà quindi l’occasione per confrontarsi sul futuro della sanità e sulle scelte necessarie per mantenere il principio di universalità delle cure.

A coordinare gli interventi sarà il dottor Graziano Conti.

«Vogliamo che la salute resti un diritto di tutti e non un privilegio di pochi», è il messaggio con cui l’Associazione Ospedale da Campo presenta l’iniziativa, invitando a partecipare cittadini, operatori sanitari, volontari e rappresentanti delle istituzioni.

L’appuntamento è per venerdì 4 dicembre alle ore 17, nella Sala Polivalente presso la chiesa della Madonna del Latte a Città di Castello. L’ingresso è aperto a tutti.