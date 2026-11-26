Sabato 28 novembre alle 17:30 nella sede di via Enrico dal Pozzo l’ultimo appuntamento della rassegna «Conversazioni in Città»: un bilancio di un anno ricco di incontri culturali, sociali e di approfondimento sulle storie e le sfide attuali del capoluogo umbro

(Perugia) Si chiude nel segno della memoria visiva e dell’identità cittadina il calendario 2026 della Società del Gotto, al termine di un anno segnato da un ricco carnet di appuntamenti culturali e sociali dedicati alle storie di Perugia e alle sue più attuali problematiche. Sabato 28 novembre 2026, il Gotto ospiterà l’ultimo incontro della rassegna «Conversazioni in Città».

Il titolo scelto per questo atto conclusivo è «Conversazioni e Rappresentazioni su Perugia e i Perugini negli archivi delle televisioni locali: cultura e socialità tra passato, presente e futuro». Incontro prezioso per ripercorrere, attraverso il filtro delle emittenti televisive del territorio, come la città si è raccontata, trasformata e vissuta negli ultimi decenni, offrendo al tempo stesso spunti di lettura sull’oggi e sulle prospettive future della comunità.

Gli ospiti e il filo del racconto. A guidare il pubblico in questo intreccio di ricordi, immagini d’archivio e riflessioni saranno tre voci complementari del panorama culturale e associativo cittadino: Fabio Melelli, docente e storico del cinema italiano; Michele Patucca, video maker; Lorena Pesaresi, per la Società del Gotto.

L’appuntamentoo conferma la vocazione della Società del Gotto quale luogo vivo di confronto e partecipazione, capace di tenere insieme il gusto del racconto, l’attenzione alle radici della città e lo sguardo lucido sui cambiamenti sociali e urbani che attraversano Perugia.

Come da consuetudine, al termine del dibattito seguirà la tradizionale cena conviviale, momento di socialità che da sempre accompagna e rafforza lo spirito degli incontri al Gotto e per salutare un anno intenso di dialogo sulla città e guardare ai prossimi percorsi condivisi.