Presentato il calendario delle iniziative natalizie fino al 6 gennaio. Tornano la Casa di Babbo Natale, gli appuntamenti nelle frazioni e il Capodanno in piazza. Un programma costruito insieme ad associazioni e commercianti.

Umbertide si prepara al Natale e lo fa con un calendario che coinvolgerà il centro storico, le attività commerciali e le frazioni. Si comincia sabato 28 novembre, con l’accensione del grande albero di piazza Matteotti e delle luminarie, per proseguire fino al 6 gennaio tra spettacoli, musica, iniziative per bambini e appuntamenti dedicati alle tradizioni.

Il programma «Natale a Umbertide – Eventi 2026/2027» è stato presentato mercoledì 25 novembre nella Sala Tevere del Palazzo Comunale, alla presenza della vicesindaca Annalisa Mierla, dell’assessore Lorenzo Cavedon e dei rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito all’organizzazione.

Un lavoro condiviso tra Comune, commercianti, volontari e realtà associative, coordinato da Slow Food Comunità dei Mille APS, con il sostegno anche del GAL Alta Umbria.

La prima giornata sarà particolarmente ricca. Sabato 28 novembre verrà inaugurata la nuova piazza Michelangelo, dove sono previste attività di animazione per bambini e famiglie. In via Boldrini, dalle 10 alle 18, spazio a «Botteghe in Festa», con letture, balli, cioccolata calda e iniziative organizzate dai negozianti.

Poi arriverà il momento più atteso, con l’accensione dell’albero di piazza Matteotti e delle luminarie che interesseranno anche le principali vie cittadine e le frazioni. L’iniziativa è stata sostenuta dall’associazione commercianti Vivi Umbertide – Le vie del Commercio, presieduta da Emiliano Bernardi.

Tra le novità ci sarà «Babbo Natale on the Road», un camper che dall’8 dicembre porterà Babbo Natale e un elfo nelle diverse zone del territorio per raccogliere le letterine dei bambini.

La prima giornata toccherà Monte Castelli, Pierantonio e Niccone, con appuntamenti alle 11, alle 15.30 e alle 17.30. Il tour proseguirà poi a Umbertide il 12, 13, 19 e 20 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30, raggiungendo diverse aree commerciali.

Tornerà anche la Casa di Babbo Natale, curata dalla Cooperativa Asad, visitabile il 6, 8, 13 e 20 dicembre su prenotazione. Sarà un percorso animato da elfi e personaggi natalizi, realizzato grazie al lavoro di educatori, studenti e volontari.

Quest’anno la Casa sarà dedicata alla memoria di Silvano Mastriforti, lo storico Babbo Natale di Umbertide recentemente scomparso, ricordato per l’affetto e i sorrisi regalati a tanti bambini.

Il calendario comprenderà anche il Presepe d’autore di Franca Fodaroni, che sarà inaugurato domenica 6 dicembre, i cori degli alunni del Primo e Secondo Circolo, gli appuntamenti musicali della Banda Città di Umbertide e del maestro Galliano Cerrini, oltre alle iniziative di numerose associazioni.

Per salutare il 2026, il 31 dicembre piazza Matteotti ospiterà il Capodanno in piazza, con la musica dei Nevrotica e il loro repertorio dedicato a Vasco Rossi.

«Questo programma nasce da uno straordinario spirito di comunità e dalla bella collaborazione tra associazioni, aziende, volontari e commercianti», ha sottolineato la vicesindaca Annalisa Mierla, ringraziando tutte le realtà coinvolte.

Anche Ricky Conocchia, presidente di Slow Food Comunità dei Mille APS, ha evidenziato il lavoro organizzativo svolto per mettere insieme un calendario capace di coinvolgere l’intero territorio.

Un Natale che punta dunque a riportare le persone nelle piazze e nelle vie della città, sostenendo anche le attività commerciali, con iniziative pensate per le famiglie e un’attenzione particolare alle frazioni.