Dal 28 al 30 novembre la festa del patrono con il concerto della Filarmonica, la presentazione del libro di Valeria Cucchiarini e la messa celebrata dal vescovo Luciano Paolucci Bedini.

Tre giorni di appuntamenti per celebrare Sant’Andrea, patrono di Selci, frazione di San Giustino. La parrocchia ha organizzato un programma che, da sabato 28 a lunedì 30 novembre, unirà musica, cultura e momenti religiosi, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità.

Si comincia sabato 28 novembre alle ore 21, al Teatro Filarmonica, con il concerto della Banda Filarmonica Francesco Giabbanelli, diretta dal maestro Mirko Taschini.

Domenica 29 novembre, alle 11.15, nella chiesa di Sant’Andrea sarà celebrata una messa in ricordo dei defunti del 2026. Nel pomeriggio, alle 17.30, si tornerà al Teatro Filarmonica per la presentazione del libro «Cristallo» di Valeria Cucchiarini, alla presenza dell’autrice.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà lunedì 30 novembre, giorno della festa patronale. Alle 18.30 il vescovo Luciano Paolucci Bedini presiederà la santa messa nella chiesa di Sant’Andrea.

Alle 19.30 la comunità si ritroverà per una cena conviviale nella sala polivalente presso il campo sportivo. Per partecipare è gradita la prenotazione ai numeri 333 8442866 (Elena), 329 2203824 (Luisa) e 339 3741698 (Patrizia).

Il programma, realizzato dalla parrocchia in collaborazione con il Comune di San Giustino, proseguirà anche nel mese di dicembre.

Martedì 8 dicembre, alle ore 17.30, nella chiesa di Santa Maria è previsto un concerto di Natale con Fabio Battistelli al clarinetto, Laureta Cuku Hodaj e Valentina Antonelli al violino e Lavinia Frappi al violoncello.

Una festa che ogni anno rappresenta per Selci un’occasione per ritrovarsi, mantenere vive le tradizioni e condividere alcuni momenti importanti della vita del paese.