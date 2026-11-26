L’articolo pubblicato il 21 novembre da Primo Piano Notizie, dal titolo «Città di Castello 2027, il Sindaco potrebbe deciderlo il centro», accende i riflettori su un nodo decisivo per il futuro della città. Come Azione e Risorsa Umbria, promotori insieme ad altre realtà associative e civiche del cantiere Uniti per Città di Castello, raccogliamo volentieri questo invito al confronto, auspicando che vi partecipino tutti coloro che si riconoscono in una visione seria, pragmatica e riformista.

Per noi il dibattito verso le amministrative del 2027 deve partire dai contenuti e non dai nomi, dai programmi concreti e non dagli accordi costruiti a tavolino. Il dato sull’astensionismo richiamato nell’articolo è un segnale che nessuno può più ignorare: non basta contendersi il consenso di chi già vota, serve la credibilità necessaria per riconquistare la fiducia di chi oggi guarda alla politica con disincanto.

Le priorità che poniamo al centro dell’agenda sono chiare: tenuta dei conti pubblici e qualità dei servizi, difesa e rilancio dell’ospedale e della sanità territoriale, sostegno concreto a imprese e commercio, valorizzazione del centro storico insieme alla cura delle frazioni, infrastrutture e nuove opportunità per i giovani. Il tutto sorretto da un metodo trasparente, partecipato e capace di programmare il futuro, superando la stagione degli annunci.

In questo scenario, parlare di «centro» impone però chiarezza. Non consideriamo il centro un’etichetta di comodo da rispolverare a ridosso del voto, né una semplice terra di mezzo tra i due poli tradizionali: è un’area politica precisa, definita dalla propria autonomia, dalla cultura di governo e dalla coerenza delle proposte. È una collocazione che non si improvvisa.

Per storia, identità e profilo politico, il percorso avviato con Uniti per Città di Castello rappresenta oggi l’unico spazio cittadino autenticamente riconducibile a questa area. Una collocazione coerente con il nostro impegno anche a livello nazionale nella costruzione di una casa riformista autonoma: da un lato Risorsa Umbria, fondatrice della Federazione dei Riformatori insieme al Movimento Socialista Liberale, ai Comitati Vassalli e a Socialdemocrazia; dall’altro Azione.

Su queste basi — chiare nell’identità, aperte nei contenuti — siamo pronti a confrontarci con chiunque voglia contribuire a costruire un’alternativa credibile per Città di Castello.

Marco Mearelli Il Coordinatore UnitiperCDC

Luciana Bassini -Vincenzo Tofanelli – Azione

Ursula Masciarri – Risorsa Umbria