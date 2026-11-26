In occasione del 25 novembre, anche la società di San Giustino aderisce alla campagna di sensibilizzazione. Un messaggio di rispetto e responsabilità che parte dal mondo dello sport.

Un segno rosso sul volto per dire no alla violenza sulle donne. Anche gli atleti del Volley Altotevere di San Giustino hanno voluto far sentire la propria voce in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La società ha scelto un gesto semplice, ma dal significato preciso: coinvolgere direttamente i giocatori in un messaggio di sensibilizzazione che va oltre il campo da pallavolo.

«Un segno, un messaggio» è la frase con cui il Volley Altotevere ha accompagnato l’iniziativa, ricordando che contrastare la violenza non è soltanto una responsabilità delle istituzioni, ma riguarda tutti.

Il segno rosso diventa così un invito a non rimanere indifferenti, a riconoscere le situazioni di abuso e a non voltarsi dall’altra parte quando una donna ha bisogno di aiuto.

Attraverso i propri atleti, il club vuole contribuire a diffondere una cultura del rispetto, soprattutto tra i giovani che seguono la pallavolo e frequentano gli impianti sportivi.

La società ha ricordato anche l’importanza del 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, al quale è possibile rivolgersi per ricevere ascolto e supporto.

Un messaggio che arriva dal mondo dello sport, dove il rispetto delle persone e delle regole rappresenta un valore da portare anche fuori dal campo.