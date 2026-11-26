Sabato 12 dicembre una serata speciale per il Borgo del Natale. Negozi aperti fino alle 23.30, cene in bianco e spettacoli itineranti. Il colore della serata sarà il bianco.

Una notte tutta in bianco, tra negozi aperti, musica nei locali e spettacoli per le vie del centro storico. Sabato 12 dicembre Sansepolcro ospiterà la prima edizione della «Winter White Night», una nuova iniziativa inserita nel calendario del Borgo del Natale.

L’idea è quella di trasformare il centro cittadino in un luogo di incontro e divertimento, approfittando dell’atmosfera delle festività natalizie per coinvolgere residenti, visitatori e attività commerciali.

Dalle 22 alle 23.30 sarà possibile fare shopping nei negozi del centro, mentre nei locali sono previste serate con musica dal vivo e proposte dedicate alle «cene in bianco».

Ad animare le strade ci saranno anche spettacoli itineranti, pensati per accompagnare il pubblico durante la serata e rendere ancora più vivaci le vie del centro storico.

Una manifestazione che punta a unire commercio, ristorazione e intrattenimento, offrendo un’occasione in più per trascorrere qualche ora nel cuore di Sansepolcro in vista del Natale.

E per chi vorrà entrare fino in fondo nello spirito dell’iniziativa, gli organizzatori hanno pensato anche a un piccolo particolare: il dress code sarà rigorosamente bianco, in linea con il nome della manifestazione.

La Winter White Night è una delle novità del programma natalizio di Sansepolcro e si propone di coinvolgere le attività del centro in una serata diversa dal solito, tra acquisti, musica e convivialità.

L’appuntamento è per sabato 12 dicembre nel centro storico di Sansepolcro, con shopping in notturna dalle 22 alle 23.30.