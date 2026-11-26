La classifica è in linea con le attese. Il gioco, invece, non ancora. A metà del girone d’andata, alla vigilia della settima giornata del girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, il direttore sportivo della ErmGroup Altotevere Valdemaro Gustinelli fa il punto senza giri di parole: «Diciamo la verità: ancora non riusciamo ad essere ‘belli’ come vorremmo».

Il riferimento è alla fluidità della manovra. «In settimana vedo delle cose che poi la domenica facciamo fatica a ripetere con costanza», spiega il diesse biancazzurro. Il rammarico riguarda qualche punto lasciato per strada: non tanto quello perso in casa con Savigliano, quanto quelli sfumati a Cantù, dove la squadra era riuscita a ribaltare l’inerzia della partita.

Il nodo principale sono gli avvii. Fatte salve le gare con Acqui Terme, Sarroch e Brugherio, i primi set sono spesso costellati da troppi errori. «Questo è un vizio che ci dobbiamo togliere al più presto», avverte Gustinelli. Poi le partite si complicano e non sempre arriva la rimonta, come invece è successo contro Cus Cagliari e Savigliano.

Tra le note positive c’è la profondità della rosa: tredici giocatori, quasi tutti già con spazi importanti. «Chi è entrato è stato sempre impattante», sottolinea il ds, che promuove il lavoro dello staff tecnico guidato da Mirko Monaldi e Davide Marra.

Sul campionato nessuna sorpresa: le protagoniste sono quelle previste a inizio stagione, con l’eccezione di Sarroch, che secondo Gustinelli risalirà la china. Da domenica si gioca anche per la griglia dei quarti di Coppa Italia, decisiva per gestire gennaio, il mese più importante della stagione.

Si riparte dalla trasferta di San Donà di Piave, contro una squadra giovane e ben allenata, su un campo con altezze al limite. «Diventa per noi una sorta di prova di maturità», dice Gustinelli. «Sono convinto del fatto che andare su e fare risultato sia una prova di forza e di valore».