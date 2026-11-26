Domenica 29 novembre alle 18, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini, la presentazione del nuovo romanzo dell’ex assessore regionale. Con l’autore Raoul Ranieri e Andrea Lignani Marchesani.

Spionaggio, intrighi internazionali e giochi di potere, ma anche viaggi, luoghi affascinanti e una buona dose di ironia. Sono gli ingredienti de «Il bevitore di tè», il nuovo romanzo di Michele Fioroni, che sarà presentato domenica 29 novembre alle ore 18 al Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini, a Città di Castello.

Dopo le presentazioni di Roma e Perugia, il libro, pubblicato da Baldini+Castoldi nella collana I Lemuri, arriva dunque nella città tifernate per un incontro che unirà letteratura e riflessioni sull’attualità internazionale.

Fioroni, già assessore regionale allo Sviluppo economico dell’Umbria e attualmente consulente della Presidenza del Consiglio, ha scelto la forma del thriller geopolitico per raccontare un mondo nel quale interessi economici, intelligence e rapporti internazionali si intrecciano continuamente.

A dialogare con l’autore saranno Raoul Ranieri, presidente di Umbria Export, e Andrea Lignani Marchesani, con la moderazione della giornalista Cristina Crisci.

Ranieri si soffermerà sul ruolo delle imprese nell’attuale scenario geopolitico, mentre Lignani Marchesani proporrà un confronto tra l’intelligence contemporanea, sempre più legata anche agli interessi economici, e quella del periodo conclusivo della Guerra fredda, caratterizzata soprattutto da dinamiche militari e strategiche.

Ma ci sarà spazio anche per le curiosità e gli aneddoti legati alla costruzione del romanzo.

«Il bevitore di tè non è solo un thriller geopolitico ambientato nei corridoi del potere internazionale», racconta Fioroni, descrivendo un viaggio che attraversa i mercati e i giardini di Marrakech, le atmosfere di Siviglia, la Russia e la Ferrara rinascimentale.

Luoghi molto diversi tra loro, che diventano lo sfondo di una vicenda nella quale il mistero si accompagna ai cambiamenti e alle contraddizioni del mondo contemporaneo.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Luca Secondi, del presidente del Circolo Tifernate Gregorio Anastasi e di Fabrizio Casacci, presidente della Società rionale San Giacomo, realtà che patrocinano l’iniziativa.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle 18, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini, al Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati.