Alle ore 17 il concerto «Estro e meraviglia» con l’ensemble Octava Aurea. L’iniziativa rientra nel programma dell’Umbria Film Festival dedicato a San Francesco. Ingresso libero.

Sarà la Chiesa di San Francesco, nel cuore di Montone, a ospitare domenica 29 novembre alle ore 17 il concerto «Estro e meraviglia – Il barocco di Leo e d’Astorga», un pomeriggio dedicato alla musica del Settecento nella cornice di uno dei luoghi più suggestivi del borgo.

L’appuntamento è promosso dall’Associazione Umbria Film Festival nell’ambito di «Oltre la visione. Sulle tracce di Francesco», il progetto che, nell’anno della trentesima edizione del festival, propone iniziative culturali anche al di fuori delle tradizionali giornate dedicate al cinema.

Protagonista del concerto sarà l’ensemble vocale e strumentale Octava Aurea, diretto da Mario Cecchetti, con la preparazione vocale di Catharina Scharp.

Il programma musicale sarà dedicato a Leonardo Leo ed Emanuele d’Astorga, due compositori del periodo barocco, le cui opere accompagneranno il pubblico in un percorso tra le espressioni musicali del Settecento.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, attraverso un programma che unisce cinema, arte, musica e valorizzazione del patrimonio culturale. Un modo per ricordare la figura del Santo e riflettere su temi ancora attuali, come la pace, la fraternità, il dialogo e il rispetto del creato.

A portare i saluti saranno il sindaco di Montone Miro Rinaldi e Federica Guerra, responsabile della gestione del MUMO per Atlante Servizi Culturali.

Il concerto si terrà domenica 29 novembre alle ore 17 nella Chiesa di San Francesco di Montone. L’ingresso è libero.

Per informazioni è possibile contattare il MUMO – Museo Montone San Francesco al numero 338 7532474 oppure scrivere a museomontone@atlanteserviziculturali.com.