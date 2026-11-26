Appuntamento alle ore 11 nella frazione. Il Comune presenta il nuovo spazio destinato alla sosta dei veicoli.
Un nuovo parcheggio a disposizione dei residenti e di chi frequenta la frazione di San Leo. Sabato 28 novembre, alle ore 11, il Comune di Anghiari inaugurerà la nuova area di sosta realizzata nella località.
L’intervento punta a migliorare la disponibilità di parcheggi e a rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani di chi vive e lavora nella zona.
L’amministrazione comunale ha annunciato l’appuntamento invitando i cittadini a partecipare alla cerimonia inaugurale, sottolineando l’importanza di continuare a investire anche nelle frazioni.
Il nuovo parcheggio rappresenta infatti un ulteriore intervento destinato a migliorare i servizi e la funzionalità degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze della comunità locale.
L’inaugurazione si terrà sabato 28 novembre alle ore 11, in località San Leo, nel comune di Anghiari.