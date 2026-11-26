Marchetti richiama quanto riportato a pagina 124 del Piano sociosanitario regionale, preadottato lo scorso 18 novembre, dove, secondo il parlamentare, è prevista la trasformazione del Pronto soccorso in PAT.



«Quanto sta accadendo è una presa in giro inaccettabile nei confronti dei cittadini», dichiara Marchetti, ricordando la contrarietà dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Carizia, la posizione assunta dai consiglieri regionali della Lega e la mobilitazione dei cittadini.



A non convincere il segretario umbro del Carroccio sono proprio le dichiarazioni degli ultimi giorni, che a suo giudizio contraddicono quanto contenuto nel documento predisposto dalla Giunta regionale.

«La smettano con le supercazzole e le rassicurazioni di facciata e mettano per iscritto le loro intenzioni. Umbertide e l’intero Alto Tevere meritano rispetto, serietà e certezze sul futuro della propria sanità».