Pietralunga, una domenica tra il Santuario della Madonna dei Rimedi e il Mulino dei Corsi

Le Giornate FAI d’Autunno fanno tappa in due luoghi della storia pietralunghese. Visite senza prenotazione e dimostrazioni della macinazione del grano nell’antico mulino tornato in funzione dopo il restauro.

Una chiesa alla quale i pietralunghesi sono legati da generazioni e un vecchio mulino che, dopo il restauro, è tornato a macinare il grano. Sono i due luoghi scelti dal Gruppo FAI di Città di Castello per le Giornate d’Autunno di domenica 11 ottobre. A Pietralunga si potranno visitare il Santuario della Madonna dei Rimedi e il Mulino di Ripresa dei Corsi, accompagnati dai volontari del FAI e dell’associazione L’Aquilone.

Il Santuario si trova appena fuori dalle mura del paese, nella valle del torrente Carpinella. Durante la visita si parlerà della storia della chiesa, della sua architettura barocca e soprattutto della devozione alla Madonna dei Rimedi, patrona della comunità. Nell’anno degli ottocento anni dalla morte di san Francesco, il percorso richiamerà anche il passaggio del santo e il suo legame con questo territorio.

Al Mulino dei Corsi, invece, si potrà vedere da vicino come funzionava un impianto che per molto tempo ha accompagnato il lavoro delle famiglie contadine. L’apertura è una delle prime occasioni pubbliche per visitarlo dopo il complesso recupero dell’edificio e del sistema idraulico.

Chi accompagnerà i gruppi racconterà la storia del mulino e gli interventi necessari per rimetterlo in funzione. Le dimostrazioni della macinazione del grano permetteranno di osservare il lavoro delle macine e di capire come veniva sfruttata la forza dell’acqua. Nell’edificio in pietra locale si conservano ancora gli elementi dell’antico impianto, dalla trave di banco alla ralla, fino all’albero del ritrecine.

Dietro questa giornata c’è il lavoro del gruppo FAI tifernate insieme al Comune di Pietralunga, alla Diocesi di Città di Castello, alla Parrocchia di Santa Maria, all’associazione L’Aquilone e all’Azienda Agricola Il Quercione. Daranno una mano anche i radioamatori di ARIRE Città di Castello e la Protezione Civile Pietralunghese Raggruppamento Anteo.

Le visite si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. I gruppi, di circa venti persone, partiranno a intervalli regolari. Non serve prenotare, anche se in caso di molta affluenza potrebbe non esserci posto per tutti.

Al Santuario della Madonna dei Rimedi le visite saranno sospese dalle 11 alle 12 circa, per consentire la celebrazione della messa. È richiesto un contributo a partire da 3 euro per la raccolta fondi del FAI.

Informazioni su www.giornatefai.it e sulle pagine Facebook e Instagram del Gruppo FAI Città di Castello. Si può anche scrivere a cittadicastello@gruppofai.fondoambiente.it.